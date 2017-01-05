Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Ocak 2017 Perşembe 12:06

KTÖS, HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

.

KTÖS, HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
KTÖS, HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),UBP-DP hükümetini; tek gündem çözüm ve barış süreci olması gerekirken, kaos yaratarak ve softa şaşırtması yaparak gündemi değiştirmeye çalışmakla, 2016 yılından kalan suçlarını aklamaya çalışmakla suçladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, 2016’da  halkın alım gücünün düştüğünü, kurumsal olarak hınç söylemi ve gericiliğin yükseltilerek insanların yaşam tarzının ve toplumsal varlığının aleni olarak tehdit edildiğini; çözüm ve barış sürecinin vatan hainliği edebiyatı ile baskı altına alınmaya çalışıldığını iddia ederek,  bu sorunlara cevap verme sürecinde siyasetin sınıfta kaldığını ileri sürdü.

UBP-DP hükümetinin ortamı germekle meşgul olduğunu savunan Maviş, hükümetin “devlet kaynaklarını kullanarak linç kültürü ve nefret söylemini yaymakta, paramiliter ve faşist duruş sergileyen kitleleri finanse ederek insanları tehdit etmekte” olduğunu öne sürdü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı okulları gezerek “şov” yapmakla suçlayan Maviş, Girne  Değirmenlik dağ yolundaki kazanın arkasından yasal olarak ne yapıldığını, Kar-İş’e bağlı okul taşımacılığı yapan kişilere ve şirketlere sözleşme yapılıp yapılmadığını sordu.

Maviş, ayrıca okul taşımacılığı yapan otobüslere neden hala daha ödeme yapılmadığı, saatlerin geri alınmaması ile birlikte yaşanan acı olaydan vicdan azabı duyup duyulmadığı, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf  Denktaş ve Kartal Harman’a veya onlarla bağlantılı kişilere okul kantin ihalesi verilip verilmediği ve Gazimağusa Gazi  İlkokulu ve yanındaki Şömineli Ev’in birilerine verildiğinin doğru olup olmadığı sorularını yöneltti.

Maviş, Başbakan Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova’nın  tüm çabalarının düzenin devamı için olduğunu iddia etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
KTÖSHükümetEleştiri
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de “Çalışma Hakkı” Konulu Konferans Düzenlendi LAÜ’de “Çalışma Hakkı” Konulu Konferans...
GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA’ İÇİN KOLLARI SIVADI GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA’ İÇİN...
KTBK Gaziler Derneği Yönetimi,Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ı Ziyaret Etti KTBK Gaziler Derneği Yönetimi,Başbakan Yardımcısı...
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BEETHOVEN’IN 9. SENFONİSİ KONSERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BEETHOVEN’IN 9. SENFONİSİ...
YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GELİYOR YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GELİYOR
DAÜ-SEN SİSTEMİ ELEŞTİRDİ DAÜ-SEN SİSTEMİ ELEŞTİRDİ
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

LAÜ’de “Çalışma Hakkı” Konulu Konferans...
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından “Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi...

Haberi Oku