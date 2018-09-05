KTÖS Halkı Yarınki Eyleme Katılmaya Çağırdı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, halkı, Sendikal Platform’un yarın 18.00’de gerçekleşecek eylemine katılmaya çağırdı.

Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Türkiye ve KKTC’deki hükümetleri eleştirdi.

“Türkiye’yi ürkütmemek için Kıbrıs’ta TC’nin kurduğu bu çarpık sistemi değiştirmeyi düşünmeyen yöneticilerimiz, işi gücü bırakmış, Doğu Akdeniz’de savaş çıkarmak için uğraş veren AKP’li yöneticilerle ortak açıklamalar yaparak savaş çığırtkanlığı yapmaktadırlar” diyen Elcil şöyle devam etti:

“Yapılması gereken, görüşme masasına bir an evvel dönüp Kıbrıs sorununa, tarafların bugüne kadar kabul ettikleri siyasi çerçevede, ivedilikle çözüm bulmaktır. Savaşı, acıları, göçleri yaşamış bir ülkenin insanı olarak Sayın Özersay’a topluma ve ülkemize olan sorumluluklarını hatırlatırız.