KTÖS: “Göç Yasası’nın Değiştirilmesi İçin Hazırlanmış Tasarının Görüşülmesini Talep Ediyoruz”



KTÖS, “Göç Yasası” diye niteledikleri “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası”nın ivedilikle iyileştirilmesi ve nihai olarak ortadan kaldırılması için mitinglerde irade ortaya koyacağını ifade eden hükümet ortaklarıyla görüşmeye hazır olduğunu belirtirken, “Göç Yasası’nın değiştirilmesi için hazırlanmış yasa tasarısının tozlu raflardan çıkarılarak Meclis’te ivedi olarak görüşülmesini ve sonuca bağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Sendika, yaptığı açıklamada, söz konusu yasadan rahatsızlık duyduğunu, bunun eşitlik ve adalet duygusunu zedelediğini, siyaseten veya nezaketen söylemeyen kimse kalmadığını savunarak, şunları kaydetti:

“Halkın onay vermemiş olduğu bir “gasp”, bir “emek hırsızlığı” olan bu yasayı; toplumsal karşı duruşa, halkın iradesine rağmen parmak hesabı hayata geçirenleri ve yasayı adamıza getirenleri yaptıkları hatadan dönmedikleri, mazeret üretmekten vazgeçmedikleri ve bu yasayı bir plan çerçevesinde ortadan kaldırmadıkları sürece affetmeyeceğimizi ifade ederiz.”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamada, geçmiş CTP-DP hükümeti döneminde ve şimdiki CTP-UBP hükümeti döneminde yasanın bir miktar iyileştirildiği süsü verildiği, ama sonuç alıcı bir adım atılmadığı ileri sürüldü.

“2011 sonrası göreve girenlerin maaşlarında iyileştirme olmuş gibi görünmesinin sebebi hayat pahalılığında yapılan düzenleme ile çalışanlardan kesintiye gidilmesidir. Bu iyileştirmenin sahibi hükümet değil emekçilerin kendi arasındaki dayanışmasıdır” denilen açıklamada, özetle şunlar savunuldu:

“Baremlerin açılmaması, hayat pahalılığı hakkının eşit alınmaması ve farkın kapanması için somut adım atılmaması halinde yapılan iyileştirmenin bir anlamı kalmayacağını ve Türk Lirası’nın enflasyonu ile birlikte tüm çalışanlar göç yasası kapsamına alınacağını belirtiriz.

Yasanın yalnız ekonomik değil sosyal ve demokratik gasplarla birlikte “fakirleştirme, göç ettirme projesi” olduğunu, yasanın uygulanmasından yalnız çalışanların değil esnafın da etkilendiğini ifade ederiz. Yasanın toplumsal gelişimimize darbe vurduğunu, piyasanın daralmasına neden olduğunu gözlemlemek için alim olmaya gerek yoktur.

Yasanın varlığını devam ettirmek ve mali disiplini genç nesillerin omuzlarına yıkmak için mazeret üretmeye gerek yoktur. Yasanın ortadan kaldırılması, iyileştirilmesi için idare ve iradeye gerek vardır. KTÖS olarak, 23 maddede önerdiğimiz kaynak önerilerinin hayat bulması halinde, biz çalışanlar yukardan başlamak kaydı ile kaynakların eşit ve adil dağıtılması için elimizi taşın altına koymaya hazırız.

Bu yasadan medet uman siyasi parti veya siyasetçilere hatırlatırız ki, yasaya olumlu oy veren 28 milletvekilinden 17 tanesi bir sonraki dönem seçilmemiştir. Bu yasanın değişmesi gerektiğini söyleyip, gereğini yerine getirmeyen siyasi parti ve vekillerin de akıbetinin aynı olması muhtemeldir.”