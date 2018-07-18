KTÖS Genel Sekreteri Elcil’den Hükümete Eleştiri!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümetin zamlar karşısındaki tutumunu eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Elcil, Türk Lirası’nın erimesi sonucu yaşanan enflasyon ve buna bağlı hayat pahalılığının “yaşamı çekilmez hale getirdiğini” savunarak, “Dörtlü hükümetimiz ise yaptığı basın toplantısında ülkeyi kendilerinin değil Türkiye’nin yönettiğini açıklayarak zamlara gerekçe üretmiştir” iddiasında bulundu.

Elcil, şöyle devam etti:

“Adanın kuzeyinde en iyi tahminle 130 bin Kıbrıslı Türk olduğu gerçeğinden hareketle, adanın kuzeyinde yaşayan insan sayısının da yaklaşık 700 bin olduğu gerçeğine ulaşırız. Adamızın kuzeyinde yaşayan nüfusun giderlerinin yüzde 83’ünün yerel kaynaklardan elde edilen gelirlerle karşılandığı resmi makamlarca ortaya konmaktadır. Yerel gelirlerin, giderleri karşılamaması, TC’den yıllık 1,5 milyar dolarlık dengesiz mal ithalatından, adamızın kuzeyinde yatırım yapan TC’li şirketlerin vergi muafiyetlerinden, eğitimi bir sektör olarak gören anlayışın özel üniversitelerden vergi almamasından, işgücü planlaması yapılmadığı için adamızın kuzeyinde bulunan on binlerce TC vatandaşı emekçinin kazandıkları paraları ülke dışına çıkarmasından ve yolsuzluklarla usulsüzlüklere göz yumulmasından olduğu açıktır. Buna ilave olarak ülkenin kaldıramayacağı bir nüfusun sistematik olarak adamızın kuzeyine aktarılması sonucu, eğitim sağlık ve sosyal yaşamla ilgili devlet kaynaklarının harcanması da yönetimin siyasi iradeden yoksun olduğunu açıkça göstermektedir.”

Bu noktada harcamaların karşılanması için Türkiye Cumhuriyeti’nin, bütçe açığını kapatmak üzere KKTC’ye bu yıl hibe olarak 1 milyar 5 milyon vereceğini açıkladığını belirten Elcil, “Bu verilen rakam içinde savunma bütçesi de bulunmaktadır. Verilen hibe karşılığı, hükümet edenler, siyasi irademizi Ankara hükümetine teslim etmektedirler” iddiasında bulundu.

Elcil, verilen hibenin tahmini nüfusa bölündüğü zaman günlük olarak kişi başına 4 TL 10 kuruş düştüğünü belirterek, hükümeti 4 lira 10 kuruşa siyasal iradeyi Ankara’ya teslim etmekle suçladı.