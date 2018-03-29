KTÖS GENEL SEKRETERİ ELCİL’DEN, ERDOĞAN'A ELEŞTİRİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Varna’da yapılan Avrupa Birliği Türkiye zirvesi sonrası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları eleştirdi.



Elcil yaptığı yazılı açıklamada, yapılan açıklamaların “Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumunu rehine olarak tutma ve adanın kuzeyini Türkiye’nin kolonisi yapılması politikalarının devam edeceğini gösterdiğini” iddia etti.



Kıbrıslı Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki eşit ortaklık statüsü öne sürülerek Kıbrıs’ın doğal kaynaklarına göz dikildiğini savunan Elcil, “Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin uluslararası antlaşmalarından kaynaklanan haklarının arkasına saklanan TC’li yöneticilerin temel talebi adanın bütününe sahip olmaktır. AB’nin Türkiye’ye göz yumması sonucu AB vatandaşı Kıbrıslı Türklerin adanın kuzeyinde toplumsal varlık sorunu yaşamalarının temelinde AKP’nin yayılmacı politikaları yatmaktadır” iddiasında bulundu.