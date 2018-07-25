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KTÖS, felaket yaşayan yunan halkına dayanışma belirtti

KTÖS, felaket yaşayan yunan halkına dayanışma belirtti

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:43
KTÖS, felaket yaşayan yunan halkına dayanışma belirtti

ELCİL: “YAKIN COĞRAFYAMIZDA TARİHSEL OLARAK DA İLİŞKİDE OLDUĞUMUZ BU ÜLKENİN YAŞADIĞI ACIYI PAYLAŞMAYI BİR İNSANLIK GÖREVİ OLARAK GÖRMEKTEYİZ”

Kıbrıs Tük Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıslı Türk öğretmenler olarak felaket yaşayan Yunan halkına dayanışmalarını belirtti.
Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinde, felaketzedelerin yaralarını sarmak, acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ülkenin bütününde dayanışma içinde oldukları örgütlerle gerekli katkının yapılması için her türlü girişimi yapacaklarını duyurdu.
İnsanlığın ortak evi dünyayı yok oluşa sürükleyen bu felaketlere bir yenisinin, Yunanistan’da yaşanan yüzlerce insanın ölüm ve yaralanmasına ve değeri ölçülemeyecek kadar büyük çevrenin ve hayvanların telef olmasına neden olan yangın olduğuna işaret eden Elcil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yakın coğrafyamızda tarihsel olarak da ilişkide olduğumuz bu ülkenin yaşadığı acıyı paylaşmayı bir insanlık görevi olarak görmekteyiz. Yunanistan halkının yaşadığı acılar, bizim de yabancısı olmadığımız ve her zaman bizim de başımıza gelebilecek felaketlerdir. İnsanlığın ortak evi olan dünyanın yaşanan felaketlerle yok oluşa sürüklenmesinin önüne ancak evrensel insanlık dayanışması ile geçmek mümkündür. Bu çerçevede din, dil, ırk, renk, inanç ayrımı yapmadan dayanışma ve yardıma ihtiyacı olan tüm felakete uğramış insanların yanında olmak, yaralarını sarmaları için destek olmak insanlık onuru taşıyan herkesin görevidir.”
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 17:41
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