KTÖS, Eksikler Giderilmezse Uyarı Grevine Gideceğini Açıkladı

ERİLEN: “PEK ÇOK OKUL GEÇTİĞİMİZ HAFTAYI ÖĞRETMENSİZ VE KİTAPSIZ TAMAMLADI”



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullardaki kitap ve öğretmen eksikliklerin 15 Ekim Pazartesi mesai bitimine kadar tamamlanmaması halinde salı gününden itibaren bazı okullarda uyarı grevi yapacağını açıkladı.



KTÖS Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen, konuyla ilgili açıklamasında, okulların açılmasının üzerinden bir aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen okullardaki kitap eksikliklerinin tamamlanmadığını, pek çok okulun geçen haftayı da öğretmensiz ve kitapsız tamamlamak zorunda kaldığını belirtti.



Erilen, eğitimde ve sağlıkta tasarruf yapılamayacağı gerçeğini her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, bu tasarrufun, Türkiye’nin “eğitim ambargosu ve yaptırım niteliğindeki istihdam sınırı” politikaları sonucu ortaya çıktığını savundu.



Uğur Erilen, çocuk haklarına ve insan haklarına aykırı olan bu durumun hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey olmadığını kaydederek, hükümete gelirken pek çok olumsuzluğu değiştirerek reformlar gerçekleştireceği sözünü verenlerin bugüne kadar sözlerini tutamayıp, gelmiş geçmiş diğer hükümetlerden bir fark yaratamadıklarını iddia etti.



Erilen, Dörtyol, Güvercinlik, Dipkarpaz, Karakol, Ulukışla, Esentepe, Şht. Salih Terzi, Yeni Boğaziçi, Şht. Ertuğrul, Geçitkale, Alasya, Polatpaşa, Yedikonuk, Gönyeli, Ağırdağ, Gaziköy, Şht. Zeki Salih, Alayköy, Şht. Tuncer, Kumyalı, Beyarmudu, Büyükkonuk ve Ziyamet ilkokullarında öğretmen eksikliği olduğuna işaret etti.



Uğur Erilen şöyle devam etti:

“Bugün itibariyle 23 okulumuzda öğretmen eksikliği devam etmektedir. Bu okullarımızdaki eksikliklerin 15 Ekim Pazartesi mesai bitimine kadar tamamlanmaması durumunda 16 Ekim Salı günü ismi geçen okullar arasından belirleyeceğimiz bazı okullardan başlamak üzere uyarı grevi yapacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”



