KTÖS: “Eğitim sistemi çocuk ve insan odaklı yapısından uzaklaşıyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk eğitim sisteminin, yarışmacı sınavların yarattığı sosyal ve ekonomik baskı nedeniyle çocuk ve insan odaklı yapısından hızla uzaklaştığını belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, çocukların eğitim-öğrenim hayatları içerisindeki açık hava, gezi-gözlem ve benzeri projelere olan ihtiyaçlarını her gün okullarda gözlemlediklerini kaydederek, “Sendikamız okullarımızın katılımını teşvik etmek amacıyla bazı fırsatları okullarımız ile paylaşmaktadır” dedi.

Maviş, “Kıbrıs Kültürünü Biz Yaşatacağız”, “Imagine Eğitim Programı”, okullar arası koro ve orkestra şöleni, satranç şöleni, basketbol şöleni gibi projelerin akademik takvim içerisinde yer alıp kurumsallaşmasına olanak vermek ve okullara ekonomik imkan sağlayarak farklı etkinlikleri desteklemenin Eğitim Bakanlığının birincil görevi olması gerektiğini vurguladı.

Maviş, açık havada oynamayı ve öğrenmeyi teşvik etmek ve çocuklara ilham vermek için küresel bir kampanya olarak ilan edilen “Okul Dışarıda Günü”nün bu yıl akademik takvimin içerisinde yer aldığına dikkat çekti.

Maviş, “Okul Dışarıda Günü’nün 1 Kasım günü tüm dünya okullarında düzenlenecek açık hava etkinlikleriyle gerçekleştirileceğine dikkat çeken Maviş, Okul Dışarıda Günü açık havada oyun oynama özgürlüğünü kabul ederek, herhangi bir dersin oyun ile özdeşleştirilerek açık havada yapılmasını öngörmektedir. Açık havada organize edilen faaliyetler çocukların yaratıcılıklarını, sosyal becerilerini, problem çözme becerileri ve takım çalışması becerilerini eğlenerek geliştirecektir” dedi.

Maviş, Eğitim Bakanlığının, eğitim şuralarında alınan kararları uygulamaya koyarak, eğitimin temel ilkelerinden biri olan “yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi” çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yeniden programlaması gerektiğini, bu yönde atılacak adıma Sendika olarak destek vereceklerini kaydetti.