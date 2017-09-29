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29 Eylül 2017 Cuma 09:57

KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş’ten AÖA Açıklaması Ve Laü’ye Eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş,&nbsp; Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) gönderdiği sözlü ve gönderecekleri yazılı tebligatları tanımayacaklarını duyurdu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş'ten AÖA Açıklaması Ve Laü'ye Eleştiri
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“BU PROTOKOL GEÇERSİZDİR... LEFKE’DEN VAZGEÇİP, LEFKOŞA’YA GELMENİZDEKİ, ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ BİNASINI İŞGAL ETMENİZDEKİ AMAÇ NEDİR?”

REKTÖRE: “‘4 EKİM’DE GÖNDERECEĞİM ÖĞRENCİLER İÇİN OFİSİMİZİ, SINIFLARIMIZI HAZIRLAYIN’ ŞEKLİNDE SÖZLÜ TEBLİGATINIZI TANIMIYORUZ... YAZILI OLSA DA TANIMAYACAĞIZ”

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş,  Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) gönderdiği sözlü ve gönderecekleri yazılı tebligatları tanımayacaklarını duyurdu.

LAÜ ile AÖA arasındaki protokolün kapalı kapılar arkasında imzalandığını, bu protokolün geçersiz olduğunu söyleyen Maviş,  “Protokoller, yasaların üstünde değildir” dedi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“Toplumsal, sendikal ve kurumsal destek olmadan sadece Eğitim Bakanı Özdemir Berova, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaratan ve LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen’in kapalı kapılar ardında yapmış oldukları protokolü iki öğretmen sendikası olarak kabul etmediğimizi defalarca beyan ettik. Aynı beyan AÖA öğretim görevlileri ve AÖA öğrencileri tarafından da yapıldı. LAÜ Rektörü, Eğitim Bakanı ve AÖA Yönetim Kurulu Başkanı’nın topluma konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda ikna edici olmadı. Sayın Rektör, AÖA ile ilgili binayı işgal ve okulu kapatma gerçeklerini kamuoyu ile hala paylaşmadı. Kendisini toplumu yanıltmaya devam ediyor. ‘4 Ekim’de göndereceğim öğrenciler için ofisimizi, sınıflarımızı hazırlayın’ şeklinde Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ulaştırdığınız sözlü tebligatınızı tanımıyoruz. Siz, yazılı tebligat yapsanız da bunu tanımayacağız.”

Maviş, açıklamasında şu sorulara da yer verdi:

“Lefke’den vazgeçip, Lefkoşa’ya gelmenizdeki, Atatürk Öğretmen Akademisi binasını işgal etmenizdeki amaç nedir? LAÜ, buradaki özel üniversitelerle yarışa girmek istiyorsa, neden bina kiralamıyor? AÖA kapatılırsa bu işten karınız ne olacak?”

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