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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

Ktös Eğitim Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaparak Berova’nın İcraatlarını Eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın icraatlarını eleştirdi.

Ktös Eğitim Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaparak Berova'nın İcraatlarını Eleştirdi
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 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın icraatlarını eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil burada yaptığı konuşmada kısa süre önce yaptıkları eylem sonrası Bakan Berova’nın kendilerini polise şikâyet ettiğini ifade ederek, Berova’nın demokrasiyi içine sindiremediğini savundu

Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş basın açıklamasını okudu.

Berova’nın yanlış icraatlarını ve eksikliklerini gizlemek için KTÖS’e saldırdığı iddia edilen açıklamada, “Bilinmelidir ki, ‘ben bakanım sevk ve idare bendedir. İstediğimi yaparım’ diye söylemde bulunmak sizin demokrasiyi içinize sindiremediğinizi ve faşist fikirlere sahip olduğunuzu göstermektedir” görüşü ileri sürüldü.

KTÖS’ün topluma karşı görev ve sorumluluklarını bildiği ve buna göre hareket ettiği kaydedilen açıklamada, “Sizin makam uğruna ortaya koyduğunuz yanlış ve beceriksiz uygulamaların bedelini topluma ve çocuklarımıza ödetmeye hakkınız olmadığını vurgular, buna asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz” iddiasında bulunuldu.

Basın açıklamasında özetle şu iddialara da yer verildi:
“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç gün önce seçim rüşveti alarak Yakın Doğu Üniversitesi’ne sınıf öğretmenliği açma iznini veren siz.

Adamızın kuzeyini üniversite cennetine dönüştürdük, diye övünen ve 20 bin civarında okula kayıtlı üniversite öğrencisinin okullarına gitmeyerek yandaş sermayedarlarınıza ucuz işgücü ve fuhuş da dahil her alana emek sömürüsü yaratan siz.

İşbirliği yaptığınız usulsüzlük yapan YÖDAK Başkanı’nın görevden alınmasını içinize sindiremeyip,  YÖDAK’ı siyasallaştıran yasayı yapan siz.

Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda yaşanan idari sorunu çözecek yasalar çerçevesinde irade ortaya koymayıp, bu okulumuzun bir yıl boyunca kaos yaşamasına neden olan siz.

Şht Ertuğrul İlkokulu’ndan diğer okullara bir yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin geriye dönmelerine engel çıkarırken, müdür muavininin akademik yıl ortasında geriye dönmesine ben bakanın istediğini yaparım anlayışı ile onay veren siz.

Sınıfta kalan tüm öğrencileri bedel ödemeden ve hiçbir bilimsel çalışma yapmadan bir gecede aldığınız idari kararla geçiren siz.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okuldur deyip, kaynağı belirsiz milyonları bu okula aktaran siz.

Erzurum’un kurtuluşuna gidiyorum diye resmi açıklama yapıp, Yakutiye Medresesi’ne giden gericiliğe, yobazlığa çanak tutan siz.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin laiklik karşıtı ve Atatürk İlkelerine aykırı Suudi Arabistan kültürü empoze eden uygulamalarına göz yuman siz.

Kolej giriş sınavlarını devam ettirip, okulları kamplaştırarak, özel ders sömürüsüne izin veren, çocuklarımızın çocukluklarını yaşamalarını engelleyen siz.

Dershaneleri ve özel ders verenleri koruyan, burada çalışan devlet öğretmenlerine göz yuman siz.

Keyfi kararlarla Şht. Tuncer İlkokulu ve Gelibolu İlkokulu’nda tam gün eğitime geçiyoruz diye açıklama yapıp toplumla alay eden siz.

Okullara cari bütçe ayırmayıp, bizim yaptığımız çalışmaları ve okullara cari bütçe ayrılması önerisini ve de yasal düzenlemeyi eline alıp reklam yapan siz.

Okulları ve öğrencileri kültürel ve sosyal farklılıklarına göre ayırıp,  okulların gettolaşmasına çanak tutan ve hiçbir önlem almayan, Kıbrıs’ta ırkçılığın mucidi bir partinin üyesi olup da bizi ırkçılıkla suçlayan siz.

Irkçı, cinsiyetçi, şoven, gerici eğitim sistemini dayatan sonra da ırkçılıktan şikayet eden siz.”

KTÖS açıklamasında, Beroava’nın, öğretmen kadrolarını artırmadığı, Yakın Doğu Üniversitesi’ne müşteri sağlamak için Öğretmen Akademisi’ne öğrenci almadığını, Öğretmen Nakil Tüzüğünü yasallaştırmadığını, eğitim bütçesinin yüzde 75’ini özel okullara ve özel üniversitelere dağıttığını, kantinler ile inşaatlarda yandaşlarına dağıtım yaptığını, öğrenci taşımacılığını kaosa döndürdüğünü, yüzyıllık Gazi İlkokulu’nu kapatma kararı verdiği öne sürüldü.



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