Ktös, Dürüst’ün Mehkeme Tarafından Öğretmenlere Hakaretten Suçlu Bulunduğunu Açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğretmenlere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Milli Eğitim eski Bakanı Kemal Dürüst’ün para ve mahkeme masraflarını ödeme cezası aldığını duyurdu.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Alev Özgü adlı öğretmen tarafından Dürüst hakkında şikayette bulunularak dava açıldığını belirterek, “Bu dava siyasi mevkide oturanların yasalara ve kişilik haklarına saygılı olmaları ile ilgili önemli bir adımdır. Ayrıca kişilerin haklarını aramada sonuna kadar gitmeleri gerektiğine genel bir örnektir” dedi.



Kemal Dürüst’ün duruşmalara katılmadığını da belirten Elcil, “Bakan Kemal Dürüst’ün söyledikleri mahkemece “hakaret olarak” tanımlanarak suçlu bulunmuştur. Öğretmenlere hakaret eden Eğitim eski Bakanı Kemal Dürüst işlediği bu suçtan dolayı 4373/17 sayılı davada para ve tüm mahkeme masraflarını ödeme cezasına çarptırılmıştır” ifadelerini kullandı.