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02 Ocak 2017 Pazartesi 11:08

"KTÖS dava edilecek"

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'KTÖS dava edilecek'
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 "KTÖS Dava Edilecek"

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş,KTÖS’ün dağıttığı ajandanın içinde TMT’ye “faşist” ifadelerinin kullanıldığını, sendikanın Kıbrıslı Türklerin tarihinde önemli yeri bulunduğunu, özellikle kırsal kesimde birçok öğretmenin TMT’nin üyesi olduğunu, sendikanın aslında kendi üyelerine “faşist” dediğini kaydetti. 

KTÖS üyelerinin içinde, sendikadan farklı görüşte olan çok sayıda öğretmen bulunduğunu dile getiren Denktaş, bakanlığın suç duyurusunda bulunduğunu, gereken tedbirlerin alınacağını kaydetti. 
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KTÖSDavaDenktaş
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