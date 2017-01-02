 "KTÖS Dava Edilecek"

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş,KTÖS’ün dağıttığı ajandanın içinde TMT’ye “faşist” ifadelerinin kullanıldığını, sendikanın Kıbrıslı Türklerin tarihinde önemli yeri bulunduğunu, özellikle kırsal kesimde birçok öğretmenin TMT’nin üyesi olduğunu, sendikanın aslında kendi üyelerine “faşist” dediğini kaydetti.
DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş,KTÖS’ün dağıttığı ajandanın içinde TMT’ye “faşist” ifadelerinin kullanıldığını, sendikanın Kıbrıslı Türklerin tarihinde önemli yeri bulunduğunu, özellikle kırsal kesimde birçok öğretmenin TMT’nin üyesi olduğunu, sendikanın aslında kendi üyelerine “faşist” dediğini kaydetti.