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KTÖS, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Sessiz Kalmakla Suçladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk toplumunun aydınlarına yönelik Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yetkililerinin açık saldırı başlattığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı buna karşı sessiz kalmakla suçladı.

KTÖS, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Sessiz Kalmakla Suçladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk toplumunun aydınlarına yönelik Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yetkililerinin açık saldırı başlattığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı buna karşı sessiz kalmakla suçladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:31
KTÖS, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Sessiz Kalmakla Suçladı


Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk toplumunun aydınlarına yönelik Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yetkililerinin açık saldırı başlattığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı buna karşı sessiz kalmakla suçladı.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, dörtlü koalisyon hükümetinin sessizliğini Akıncı’nın da devam ettirdiğini savunduğu yazılı açıklamasında, Afrika gazetesine 22 Ocak’ta yönelik linç faaliyetine karşı ortaya koyduğu tavırla yurtseverlerin takdirini kazanan Akıncı’nın devam eden saldırılarda sessiz kalmayı tercih ettiğini öne sürdü.
Akıncı’nın, “eylemle ilgili mahkeme sürecinde, şartlı tahliyeyle serbest bırakılmalarında, olayı önleyen polis müdürünün sürgüne gönderilmesinde ve son olarak Afrika gazetesi yazarlarına Ankara’da dava açılmasında sessizliğini korumasının” onun da baskı altına alındığını düşündürttüğünü iddia eden Elcil, şunları ifade etti:
“Özellikle Kıbrıslı Türklere yönelik devam eden bu baskıların siyasal iradeye, demokrasiye, temel insan hak ve özgürlüklerine, egemenlik hakkımıza ve uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına geldiği açıktır.”
Elcil, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hitaben “Gerek siyasi yaşamında gerekse görüşme masasında çok değer verdiği bu konulara TC yetkililerinin yaptığı bu açık saldırılar onu hiç rahatsız etmiyor mu?” sorusunu yöneltti.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil açıklamasında, “Görüşme masasında savunduğunuz egemenlik hakkımıza garantör devletin pervasızca saldırması olası bir çözümde garantörün nasıl iç işlerine karışacağını göstermiyor mu? Vazgeçmek istemeyip, ‘garantörlük diye diye’ Kıbrıs sorununu çözümsüz bıraktığınız garantörünüzün gerçek yüzü sizi hiç mi tedirgin etmiyor?” sorularına da yer verdi.
 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 15:36
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