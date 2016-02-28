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KTÖS: “Çocuklar Türkiye’de Kendilerinden Yaşça Büyük Çocuklarla Yarıştırılıyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS), okul takımlarının Türkiye’de katıldığı okul müsabakalarında “yaşça daha büyük çocuklarla yarıştırılmasına” tepki gösterdi.

KTÖS: “Çocuklar Türkiye’de Kendilerinden Yaşça Büyük Çocuklarla Yarıştırılıyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS), okul takımlarının Türkiye’de katıldığı okul müsabakalarında “yaşça daha büyük çocuklarla yarıştırılmasına” tepki gösterdi.

28 Şubat 2016 Pazar 13:51
KTÖS: “Çocuklar Türkiye’de Kendilerinden Yaşça Büyük Çocuklarla Yarıştırılıyor”
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS), okul takımlarının Türkiye’de katıldığı okul müsabakalarında “yaşça daha büyük çocuklarla yarıştırılmasına” tepki gösterdi.

KTÖS’den yapılan yazılı açıklamada, “Okul sporlarının Türkiye okul müsabakalarına endekslenmesi ile çocuklarımız başka bir mağduriyet yaşamaya devam etmektedir. Birçok defa bu müsabakalara katılan çocuklarımız yaşça büyük çocuklarla yarıştırılmakta, değişen kurallar itibarı ile dezavantajlı duruma düşmektedir” denildi.

Çocukların kendi yaş grubunda yarıştırılmamasının bilimsel ve akademik olarak kabul edilebilir olmadığı ifade edilen açıklamada, bunun çocuklarda “psikolojik travma” yarattığı kaydedildi.

Müsabakalarda yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerinin yıllardır dile getirildiği savunulan açıklamada, “Eğitim Bakanlığı büyük çocuklarla çocuklarımızı yarıştırma anlayışından vazgeçerek, okul sporlarına yerel veya Avrupa içerisinde alternatif çözümler üretmelidir” denildi.

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