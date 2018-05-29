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KTÖS: “Çağdaş Bir Çocuk Koruma Sistemi Oluşturulmalı”

“ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ YETERSİZ”

KTÖS: “Çağdaş Bir Çocuk Koruma Sistemi Oluşturulmalı”

“ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ YETERSİZ”

29 Mayıs 2018 Salı 09:33
KTÖS: “Çağdaş Bir Çocuk Koruma Sistemi Oluşturulmalı”


“ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ YETERSİZ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreterliği, ülkede çocuk koruma sisteminin yetersiz olduğunu belirterek, bu konunun devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

KTÖS’ten yapılan açıklamada,tüm toplumun dahil edileceği, yeterli kaynak sağlanan çağdaş bir çocuk koruma sistemi oluşturmagereksiniminin her geçen gün arttığına işaret edildi.

Açıklamada, “İnsanın bir başka canlıyı, özellikle de bir başka insanı, bilerek isteyerek öldürmesi cinayettir. Bu durum, neredeyse tüm toplumlarda kabul edilemez bir insanlık suçudur. Bir bireyin kendi çocuğunu öldürmesiyse, sebepleri ve sonuçları bakımından kabul edilmesi, anlaşılması ve anlamlandırılması çok daha zor ve karmaşık bir durumdur” ifadeleri kullanıldı.

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Çocuk cinayetlerinin, çocuk istismarının geri dönüşü olmayan, en kötü sonuçlarından biri olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, devlet ve kurumlarının, çocukları her türlü hak ihlalinden, ihmal ve istismardan korumak üzere uygun koruyucu ortam sağlaması gerektiğine işaret edildi.
Bunun taahhüdü ve sorumluluğunun tanımının ise çocuk koruma politikası olduğu vurgulanan açıklamada, ülkede “çocuk koruma sisteminin ne kadar yetersiz olduğunu ve çocuğun korunması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu acı tecrübeler yaşayarak öğreniyoruz” denildi.

Açıklamada, “Çocuğun korunması konusunu devlet politikası haline getirerek, tüm toplumun dahil edileceği, yeterli kaynak sağlanan çağdaş bir çocuk koruma sistemi oluşturmak gereksinimi her geçen gün kendini göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

KTÖS’ün, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde ülkede bir çocuk koruma politikası oluşturulmasına ve bu politikanın oluşturulabilmesi için yeni yasal ve yönetsel düzenlemelere katkı koymaya ve sorumluluk almaya hazır olduğu belirtildi.


 

Son Güncelleme: 29.05.2018 13:19
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