KTÖS, BIRMINGHAM'DA NASUWT GENEL KURULU’NA KATILDI

Toplantıya KTÖS’ün yanı sıra, Gana’dan, Irak’tan, Bahreyn’den, Türkiye’den, Avustralya’dan, Portekiz’den, Hollanda’dan, Bermuda’dan, Zimbabwe’den, Nijerya’dan, Almanya’dan, ABD’den, Trindad ve Tobago’dan ve İspanya’dan öğretmen sendikalarının temsilcileri katıldı.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, konferansın ilk gününde başkanlık seçimi yapıldı. NASUWT’un yeni başkanı Dan McCarthy oldu.

Toplantıda McCarthy yanında Eğitim Enternasyonali Genel Sekreteri David Edwards konuşma yaptı.

300 OKUL TEMSİLCİSİ KATILDI

Konferansa 300’ün üstünde okul temsilcisi katıldı. Konferans boyunca üyeler eğitim politikalarını tartıştı ve atölye çalışmalarına katıldı.

2018 yılı için politika önerisi yapılan konular arasında öğretmenlerin akıl sağlığı, deneyimli ve yaşlı öğretmenlere karşı ayrımcılık, kamu sektöründeki maaş farkları, izleme uygulamaları ve öğretmenlerin sınıf yönetimi, okul finansmanının doğru kullanımı, sınıf büyüklüğü, müfredat reformu, okul bütçeleri, iş yerinde zorbalık, emeklilik yaşı, özel eğitim finansmanı, şiddet eğilimli öğrenciler ve öğretmenlik mesleğine giriş yer aldı.

Tüm katılımcılar ve delegeler için düzenlenen atölye çalışmalarında ise denetleme ve değerlendirme süreçleri, 2020’li yıllarda öğrenci ve öğretim, öğretmenlerin emeklilik maaşları, özel eğitim ihtiyaçları, okullardaki önyargı biçimleri ile başa çıkma ve okullardaki gizli katil asbest konuları üzerine odaklanıldı. ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÖDÜLÜ NASUWT’un uluslararası dayanışma çerçevesinde her yıl düzenlediği “Uluslararası Dayanışma Ödülü” İran Öğretmen Sendikası (ITTA) yöneticisi Esmail Abdi’ye verildi. Ödül, Abdi'ye, İran'da nitelikli eğitim ve öğretmen hakları konusundaki kararlı mücadelesi nedeniyle verildi.

Konferansa katılan tüm sendikalar yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirerek kendi deneyimleri, eğitim sorunları ve alternatiflerini diğer sendikalar ile paylaştı. Toplantıyı NASUWT Genel Sekreteri Dr. Patrick Roach yönetti. Toplantıda eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, özgürlük ve haklar için nasıl işbirliği yapabiliriz sorularına yanıtlar arandı.