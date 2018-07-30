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KTÖS; “Asimilasyon ve entegrasyon politikaları doruk noktada”

KTÖS; “Asimilasyon ve entegrasyon politikaları doruk noktada”

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:03
KTÖS; “Asimilasyon ve entegrasyon politikaları doruk noktada”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, asimilasyon ve entegrasyon politikalarının son dönemde Türkiye yetkililerinin açıklamalarıyla doruk noktaya ulaştığını savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde yasalar hiçe sayılarak terörist suçlaması yapılan üniversite öğrencilerinin sınır dışı edilmeye başlandığını,Türkiye üzerinden seyahat eden Kıbrıslı Türklerin gözaltına alınıp sorgulandığını, Afrika gazetesi yazarlarına yönelik Türkiye’de dava açıldığını ileri sürdü.

Türkiye’yi yöneten zihniyetin şimdi de Kıbrıslı Türklere dayatamalarını yönelttiğini iddia eden Elcil, “bu baskılar karşısında” Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Ömzersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile 2. ve 3. Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu’na ne düşündüklerini sordu.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 17:55
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