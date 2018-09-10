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KTÖS, Alt Yapı Ve Kadro Taleplerini Yineledi

KTÖS, Alt Yapı Ve Kadro Taleplerini Yineledi

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:33
KTÖS, Alt Yapı Ve Kadro Taleplerini Yineledi

“TEMEL SORUNUN DİN DERSLERİNİN SEÇMELİ YAPILMASI VE HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ’NİN DEVLET DENETİMİNE ALINMASI GİRİŞİMİNE TC MAKAMLARININ AMBARGOYLA KARŞILIK VERMELERİ OLDUĞUNU GÖRDÜK”
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda ihtiyaç duyulan alt yapı ve kadro taleplerini yineleyerek, Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları çalışmalarda temel sorunun, din derslerinin seçmeli yapılması ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin devlet denetimine alınması girişimine Türkiye makamlarının ambargoyla karşılık vermeleri olduğunu gördüklerini belirtti.
KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, haziran ayında Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde okulların alt yapı ve kadro ihtiyaç tespitlerini iletip acil ihtiyaçlardan başlamak üzere 17 Eylül’e kadar iyi bir planlama ile sorunların çözümünü istediklerini anımsattı.
Bu talepler arasında Mağusa’da 3, Lefkoşa 1, Girne’de 2 ve Karpaz’da 1 yeni okul ihtiyacı ve 52 okulda da çeşitli sebeplerle tadilat ve tamirat ihtiyacı olduğunu belirttiklerini kaydeden Maviş, “Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız tüm çalışmalarda temel sorunun din derslerinin seçmeli yapılması ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin devlet denetimine alınması için yapılan girişime Türkiye makamlarının ambargo ile karşılık vermeleri olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.
Eğitim Bakanlığı’nın birkaç okul dışında ihale süreçlerini tamamlayamadığı için okulların tadilat ve tamiratlarının geciktiğini ifade eden Maviş, ihalelere müteahhitlerin de katılmamasının gecikmelerdeki bir diğer etken olduğunu, Şht. Tuncer İlkokulu’nda tamiratlar devam ederken, Eğitim Bakanlığı’nın bazı okullar için ihale süreçlerini yeni tamamladığını dile getirdi.
Maviş, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda tadilatların bugün başladığını, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Akova-Yıldırım İlkokulu, Gönendere Şht. Salih Terzi İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve Serhatköy İlkokulu’ndaki tadilatların ise tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.
Girne’de Bellapais köyündeki eski okulun tamir edilerek, üç şubeli bir okula dönüştürüldüğünü, olası öğrenci nüfus artışına göre kullanılacağını bunun yanında Girne OTEM’in de öğrenci artışına karşı hazır tutulduğunu kaydeden Maviş,  “Meselenin çocuklarımızın nitelikli eğitim alma hakkı olduğunu hatırlatır, mali disiplin ve kamusal harcamalardan kesinti mazeretlerini kabul edilmeyeceğinin tekrardan altını çizeriz. Özellikle Türkiye makamlarının uyguladıkları eğitim ambargosunun adamızın kuzeyinde yaşayan ve çoğunlukla TC vatandaşı olan insanlarımızın çocuklarını da mağdur ettiğini vurgularız” dedi.
Maviş, bunların yanı sıra okullardaki alt yapı ve öğretmen ihtiyaçlarını da tablo halinde yayımladı.
 

Son Güncelleme: 10.09.2018 18:39
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