KTÖS, AKEL’in Ardından POED İle “İki Toplumlu Etkinlikleri” Görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS), iki toplumlu etkinlik düzenleme amacıyla AKEL’in ardından Kıbrıslı Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED) ile temasa geçtiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 11 Aralık’ta AKEL’in “Yeniden Yakınlaşma Komitesi” ile görüşerek, her iki toplumun yakınlaşması için birlikte neler yapılabileceği konusunu görüştüklerini söyledi. Elcil, bugün de POED ile görüşerek, her iki toplumun öğretmenlerinin buluşacağı ortak faaliyetlerin neler olabileceğini ele aldıklarını belirtti.

Her iki örgütle yapılan görüşmelerde gelecek hafta yeniden toplantı tarihi belirlendiğini aktaran Şener Elcil, ortak etkinliklerin buna göre netlik kazanacağını kaydetti.

Şener Elcil, iki toplumlu etkinlikleri teşvik ettiklerini, etmeyi de sürdüreceklerini kaydederek, “Bölünemeyecek kadar küçük bir adada yaşadığımızın ve paylaşacak kadar büyük bir adaya sahip olduğumuzun farkındayız” dedi.