Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

KTÖS, AKEL’in Ardından POED İle “İki Toplumlu Etkinlikleri” Görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS), iki toplumlu etkinlik düzenleme amacıyla AKEL’in ardından Kıbrıslı Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED) ile temasa geçtiğini açıkladı.

KTÖS, AKEL’in Ardından POED İle “İki Toplumlu Etkinlikleri” Görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS), iki toplumlu etkinlik düzenleme amacıyla AKEL’in ardından Kıbrıslı Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED) ile temasa geçtiğini açıkladı.

12 Aralık 2014 Cuma 13:23
KTÖS, AKEL’in Ardından POED İle “İki Toplumlu Etkinlikleri” Görüştü
banner238

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS), iki toplumlu etkinlik düzenleme amacıyla AKEL’in ardından Kıbrıslı Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED) ile temasa geçtiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 11 Aralık’ta AKEL’in “Yeniden Yakınlaşma Komitesi” ile görüşerek, her iki toplumun yakınlaşması için birlikte neler yapılabileceği konusunu görüştüklerini söyledi. Elcil, bugün de POED ile görüşerek, her iki toplumun öğretmenlerinin buluşacağı ortak faaliyetlerin neler olabileceğini ele aldıklarını belirtti.

Her iki örgütle yapılan görüşmelerde gelecek hafta yeniden toplantı tarihi belirlendiğini aktaran Şener Elcil, ortak etkinliklerin buna göre netlik kazanacağını kaydetti.

Şener Elcil, iki toplumlu etkinlikleri teşvik ettiklerini, etmeyi de sürdüreceklerini kaydederek, “Bölünemeyecek kadar küçük bir adada yaşadığımızın ve paylaşacak kadar büyük bir adaya sahip olduğumuzun farkındayız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim