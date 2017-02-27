KTÖS 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe Yönelik Sergi Düzenliyor

KTÖS’den yapılan yazılı açıklamaya göre, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde yer alacak sergi 7 Mart’ta ziyarete açılacak ve 14 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. Serginin açılışı saat 18:30’da yapılacak.

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