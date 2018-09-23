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KTÖS: “44 Yıldan Beridir ‘Yalan Rüzgarı’ Dizisi Gibi Var Olan Düzenin Sonuna Geldik”

KTÖS: “44 Yıldan Beridir ‘Yalan Rüzgarı’ Dizisi Gibi Var Olan Düzenin Sonuna Geldik”

23 Eylül 2018 Pazar 08:11
KTÖS: “44 Yıldan Beridir ‘Yalan Rüzgarı’ Dizisi Gibi Var Olan Düzenin Sonuna Geldik”

KTÖS, “Kıbrıs’ın kuzeyinde 44 yıldan beridir ‘Yalan Rüzgarı’ dizisi gibi var olan düzenin sonuna geldik. Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gerileyen toplumun dayanacak gücü kalmamıştır” iddiasında bulundu.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora, yazılı açıklamasında, şunları savundu:

“Seçim dönemlerinde ve muhalefette yapılan söylemler hükümette olduklarını iddia ettikleri dönemde karşılık bulmamıştır. Seçim döneminde iddialı söylemlerle yola çıkan ve sonrasında kurulan dörtlü koalisyon hükümeti rüşvet ve yolsuzluklardan hesap soracağını, adaletli bir düzen kuracağını, dar gelirliliğinin alım gücünü artıracağını, iş kazalarını ve iş cinayetlerini önleyeceğini, bet ofisleri ve gece kulüplerini kapatacağını iddia etmişti. Geçen yedi aylık süre içerisinde bunların hiçbirini yerine getirmemiştir.”

Hükümetin, buradan kaynaklanmayan ekonomik krizin taşeronluğunu da “tünelin ucunda ışık yok” söylemi ile gölgelediğini ileri süren Baybora, halkın alım gücünün % 50 oranında gerilediğini; son on yılda maaşların döviz bazında ortalama % 60 oranında gerilediğini savundu.

Hükümetin ekonomik kriz ile ilgili açıklamış olduğu 23 maddenin alım gücüne pozitif bir katkısı olmadığını kaydeden Baybora, şunları ifade etti:

“Hükümetin halkı düşüneceğine kendi koltuğunu düşünerek yaptığı zamlar ile Kıbrıs Türk Toplumu’nu her geçen gün fakirleştirmiştir.

Fakirleşen toplumun alım gücünü koruyacak çareler mevcuttur. 17 Ağustos tarihinde yapılan ekonomik çalıştay sonrasında ortaya çıkan 70 maddelik öneri hükümetin çare üretmesi için önemli bir yol haritasıdır. Süratli bir şekilde bunları hayata geçirerek sağlanacak kazanımlarla öncelikle asgari ücretlinin memurun başlangıç baremine getirilmesi, buna bağlı olarak hayat pahalılığının iki ayda bir ödenmesi ile toplumun alım gücü artırılabilir; maaşlar ve asgari ücret istikrarlı para birimine endekslenerek halkın alım gücü korunabilir.

Hükümet edenlere açık çağrımızdır: ‘alım gücünü koruyacak somut adım atınız’.”

Son Güncelleme: 23.09.2018 11:13
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