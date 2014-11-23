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KTÖS: “24 Kasım’ı Öğretmenler Günü Olarak Kabul Etmiyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kabul etmediğini, sendika için 24 Kasım’ın, “Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı eğitim seferberliği ve Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabulünün dışında bir anlam içermediğini” belirtti.

KTÖS: “24 Kasım’ı Öğretmenler Günü Olarak Kabul Etmiyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kabul etmediğini, sendika için 24 Kasım’ın, “Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı eğitim seferberliği ve Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabulünün dışında bir anlam içermediğini” belirtti.

23 Kasım 2014 Pazar 09:08
KTÖS: “24 Kasım’ı Öğretmenler Günü Olarak Kabul Etmiyoruz”
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 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kabul etmediğini, sendika için  24 Kasım’ın, “Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı eğitim seferberliği ve Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabulünün dışında bir anlam içermediğini” belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreter Yardımcısı Besim Baysal yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi.

“Bugün 24 Kasım; Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Türkiye Cumhuriyeti’nde Latin harflerinin kabulü sonrası 1 Kasım 1928 tarihinde halka yeni harflerle okuma-yazma öğretmek için Millet Mektepleri açılmıştır. Millet Mektepleri’nin açılışının ardından Bakanlar Kurulu Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı vermiş ve Atatürk de 24 Kasım 1928’de bu ünvanı kabul ettiğini duyurmuştur. Millet Mektepleri 4 aylığına kurulan okuma-yazma seferberliğinin en önemli kurumları olarak tarihteki yerini almış bulunmaktadır. Bugünün tarihinin Türkiye Cumhuriyeti kamusal eğitimindeki önemi ve yeri tartışılamaz.”

Türkiye’de 1980 Askeri Darbesi sonucunda Kenan Evren başkanlığındaki darbe yönetimi tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve fikirleri tahrip edilirken, 24 Kasım tarihine de yeni bir anlam kazandırılmak istendiğini savunan Baysal, “Alınan kararla 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlatılmış, ülkemize de bu tarihten sonra sirayet eden anlayışla; ilgili gün okullarımızda kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye’de dahi öğretmen hareketi geleneğinin; yani TÖS’ün ve TÖB-DER’in devamı Eğitim-Sen 24 Kasım’ı kutlamayı kabul etmemektedir” dedi.

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak Türkiye’de bugünkü gerici iktidar ve faşist odakları yaratan darbeci dönemin öğretmenlere bir lütuf gibi sunduğu bu günü öğretmenler günü olarak kabul etmemiz mümkün değildir” diyen Baysal,  24 Kasım’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı eğitim seferberliği ve Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabulünün dışında bir anlam içermediğini savundu.

Baysal, “Bilinmelidir ki öğretmenlerin mücadelesi sadece kendi zümresel çıkarları için verilen bir mücadele değildir. Tüm Kıbrıslı Türklerin kurtuluşu, tüm emekçi kesimlerin daha iyi yaşam koşulları içinde var olması; Barış, Demokrasi ve Özgürlük mücadelesidir.  Gençlerin göç yasaları ile kendi topraklarından sürülmediği özgür bir ülkede var olma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

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