Ktoöd, “global Turizm İle Global Erişilebilir Okullar Ve Kapsayıcı Eğitim Kongresi”ne Katıldı

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD), Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak “Global Turizm ile Global Erişilebilir Okullar ve Kapsayıcı Eğitim Kongresi”ne katıldı.

KTOÖD’den yapılan açıklamaya göre dernek heyeti kongre süresince, KTOÖD’ün faaliyetlerini içeren broşürlerimi dağıttı, Dünya Engelliler Birliği’ne üyelik başvurusunda bulundu.

Açıklamaya göre kongre kapsamında Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret ederek plaket sunan dernek heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a da plaket takdim etti.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI