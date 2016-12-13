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13 Aralık 2016 Salı 14:56

KTOEYD’den Eğitim Paydaşlarına Sağduyu Ve Diyalog Çağrısı

KTOEYD'den Eğitim Paydaşlarına Sağduyu Ve Diyalog Çağrısı
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Yöneticileri Derneği (KTOEYD) As Başkanı Süleyman Göçer, toplumsal mutabakatı sağlamak ve eğitim – öğretimdeki kaos durumunun ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Göçer, derneği gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada, eğitimdeki paydaşları sağduyu ve diyaloğa davet etti.

Süleyman Göçer, “Öğrencilerin ders kayıplarının neredeyse telafisi / giderilemeyecek noktaya geldiğini üzülerek görmekte ve bu durumun bizi derinden etkilemektedir. Yaklaşan A LEVEL, ICES, Yönlendirme ve YGS-LYS Sınavlarına hazırlanan öğrencilerin bu kaotik durumdan olumsuz etkilendiği gözlemlemekte ve bunun kabul edilir olmadığını düşünmekteyiz” dedi.

Kayıpların bir an önce diyalog ve çözüm yoluyla giderilmesini acil bir durum arz ettiğine işaret eden Göçer, içinde bulunulan durumun öğretmenler arasındaki çalışma barışını tehlikeye atacak duruma geldiğini iddia etti.

Göçer, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KTOEÖS’ün okul idareleri üzerindeki olumsuz tavır ve istekleri karşısında okul idarelerinin zor durumda bırakıldığını savundu.

Süleyman Göçer şöyle devam etti:

“Bu kaos ortamından çıkmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KTOEÖS arasında diyalog için gerekli çalışmayı yapmayı arzulamaktayız. Sonuç olarak bu durum sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Tüm tarafları sağduyulu olmaya davet ediyor ve bu durumun bir an önce sonuçlanmasını diliyoruz.”

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