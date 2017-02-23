Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 08:43

KTOEÖS:”Yapılan Artış Eşitsizliği Kapatmayacak, Göstermelik”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 2011 yılından sonra kamuda işe başlayanların şubat ayı maşlarına yansıtılacak yüzde 2.14’lükartışın göstermelik olduğunu ve çalışanlar arasındaki eşitsizliği kapatmayacağını belirtti.

KTOEÖS:”Yapılan Artış Eşitsizliği Kapatmayacak, Göstermelik”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 2011 yılından sonra kamuda işe başlayanların şubat ayı maşlarına yansıtılacak yüzde 2.14’lük  artışın göstermelik olduğunu ve çalışanlar arasındaki eşitsizliği kapatmayacağını belirtti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, “Yüzde 40’tan fazla maaşları azaltılan ‘göç yasası’  çalışanlarına yapılan 2.14’lük fazla artış oranı traji-komik ve anlamsızdır” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, “Alım gücünün tüm çalışanlarda yüzde 50’lere düştüğü, asgari ücretlilerin tamamen açlığa, sefalete itildiği, özel sektörde sendikasız, toplu sözleşme hakkı olmadan kaçak, güvencesiz, hakları gasp edilmiş olarak çalışmaya mahkum edilen insanların köleleştirildiği, her gün güvencesiz çalıştırılırken ekmek parası uğruna ölüme terk edildiği bir süreçteyiz” iddiasında bulundu.

Gökçebel asgari ücretlilerle, “göç yasası” olarak nitelendirdiği yasa  kapsamındakilerle dalga geçirilircesine yapılan artışların popülist, yetersiz ve anlamsız olduğunu, göz boyamanın ötesine gidemediğini ileri sürdü.

Gökçebel Kamu Çalışanlarının Aylık (maaşa+ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kaldırılması ve adaletsizliklerin bitmesi gerektiğini ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HIRSIZLIKTAN TUTUKLU GENCİN ODASINDA UYUŞTURUCU... HIRSIZLIKTAN TUTUKLU GENCİN ODASINDA UYUŞTURUCU...
HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
KANUNSUZ AVLANMA KANUNSUZ AVLANMA
3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması 2 Mart’ta Başlıyor 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması...
Polisten Gazimağusa Ve Girne’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu Polisten Gazimağusa Ve Girne’de Asayiş Ve Trafik...
Daü Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Programı Dünya Tıp Okulları Rehberi’nde Daü Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

HIRSIZLIKTAN TUTUKLU GENCİN ODASINDA UYUŞTURUCU...
Hırsızlıktan tutuklu gencin kaldığı yurt odasında yapılan aramada uyuşturucu bulundu...

Haberi Oku