Ktoeös’ten Ubp, Ctp Ve Başbakanlığa Siyah Çelenk

GÖKÇEBEL: “REFORM HÜKÜMETİ HAK BUDAMA HÜKÜMETİNE DÖNÜŞTÜ”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümet uygulamalarını protesto ederek UBP, CTP ve Başbakanlık binalarına siyah çelenk bıraktı.

Eylem sırasında Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri’nin “Göç Yasası’nın Hâlâ Yürürlükte Olmasını Bir Hukukçu Olarak İçime Sindiremiyorum” sözlerinden oluşan pankartı taşıyan öğretmenler, siyah çelenk bıraktıkları yerlerde hükümeti alkışlayarak, protesto etti.

GÖKÇEBEL

KTOEÖS Genel Başkanı Tahir Gökçebel, UBP, CTP ve Başbakanlık önünde yaptığı açıklamalarda, hükümetin reform hükümeti olmak vaadiyle halkın temel sorunlarına çare olmak için iktidara geldiği geçen sürede hak budama hükümetine dönüştüğünü söyledi.

Hükümet icraatlarından şikayet etmeyen kesim kalmadığını ve kamusal olması gereken sağlık eğitim gibi hizmetlerin değersizleştirildiğini kaydeden Gökçebel, çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Kamusal eğitim ve sağlıktan faydalanan kesimin, toplumun yüzde 85’ini oluşturduğuna dikkat çeken Gökçebel, UBP ve CTP yetkilileriyle defalarca bu konuların görüşüldüğünü ama bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin sene başında tüm öğretmenlere ödenmesi konusunda savcılık ve Hukuk Dairesi görüşü bulunduğunu da belirten Gökçebel, ülkede su konusunda yaşanan krizi ve sorunu çözebilmek için önce daha basit sorunları çözebilecek kapasitede olmak gerektiğini bildirdi.

Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’ün “üstün başarılarından” dolayı ödüle layık görülmesini de eleştiren Gökçebel, bakanın ülkede yaptığı işler için ödül almış olması gerektiğini savundu. 20 Temmuz Fen Lisesi’nde öğretmen, daha birçok okulda ise personel eksiklikleri bulunduğunu kaydeden Gökçebel, 5 aydır bir öğretmenin maaş alamadığını söyledi. Gökçebeş, okullarda “irticanın hortladığını” ileri sürerek, UBP ve CTP’nin halkla dalga geçtiğini savundu.

CTP’nin Genel Sekreteri’nin Hukuk Dairesi’nin görüşü üzerine görüş olamayacağını bilmesi gerektiğini belirten Gökçebel, Tufen Erhürman’dan savcılık görüşünü yorumlamasını istedi.

Gökçebel, “eylem fetişisti” olmayan KTOEÖS’ün hiçbir zaman boyun eğmediğini ve her dönemde toplumun geleceği için yükü omuzladığını söyleyerek, siyah çelenk eyleminin sadece bir başlangıç olduğunu kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP önündeki siyah çelenk eylemi sonrası sendikanın açıklamalarına yanıt veren CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman, partinin sendikanın görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini ve görüşmenin yapılacağını söyledi.

CTP’nin görüşünün gerek eğitimde, gerekse sağlıkta güçlü bir yapı, özelde ise sıkı denetlenebilir bir yapının oluşması yönünde olduğunu kaydeden Erhürman, “Esas olan kamudur” dedi. Erhürman, hazırlık ödenekleriyle ilgili yasanın tüm öğretmenler için geçerli ve açık olduğunu, neden ödenmediği konusunda hükümetten bilgi alınacağını ifade etti.

Başsavcılık görüşü gelmeden de belirttiklerini kaydeden Erhürman, gereğini parti olarak yapacaklarını da vurguladı.