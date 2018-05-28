KTOEÖS’ten Pankartlı Eylem

BAŞBAKANLIK IŞIKLARINDA DÜZENLENECEK EYLEMDE ZAMLAR VE TOPLUMSAL SORUNLAR PROTESTO EDİLECEK

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), çarşamba günü, zam ve toplumsal sorunlarla ilgili pankartlı eylem yaparak, Başbakanlık kavşağında hükümeti protesto edecek.

Sendika Başkanı Selma Eylem, çarşamba günü 07.00- 08.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Başbakanlık ışıkları kavşağında pankartlı eylem yapacaklarını açıkladı.

Eylem, “zamlar, hayat pahalılığı, yükselen döviz karşısında halkım alım gücünün geriletilmesi, göç yasası, eğitim ve toplumsal sorunlar karşısında hükümetin seyirci kalmasını” protesto edeceklerini kaydetti.