KTOEÖS'’ten Milletvekili Derya Konusunda Açıklama

GÖKÇEBEL: “GERÇEKLERİ SAPTIRAN AÇIKLAMALAR IRKÇILARI AYAKLANDIRMAYI HEDEFLİYOR”

“DOĞUŞ DERYA’YA YAPILAN SALDIRI BARIŞA, DEMOKRASİYE VE İNSAN HAKLARINA YAPILIYOR”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Doğuş Derya’ya yapılan saldırının barışa, demokrasiye ve insan haklarına yapıldığını kaydetti.

Gökçebel, “Bu saldırıları yapan kafatasçı anlayışlar, tahammülsüzdür ve faşisttir. Tarihi, milliyetçiliğin besleme aracı olarak kullanan kafatasçılar, Kıbrıs’ta yaşanan acıların ve bölünmüşlüğün sorumlusudurlar” iddiasında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, “Fikirlerini savunamayacak durumda çağdışı olanların saldırı ve hakaretleri karşısında kimsenin tahammülü kalmadı, artık kimse susmayacak” diyerek, gerçekleri saptıran açıklamaların ırkçıları ayaklandırmayı hedeflediğini söyledi.

Sevgiye, empatiye kapalı yüreklerin, kinle ve nefretle dolduğunu söyleyen Gökçebel, böyle insanların barış dilinden haberleri de olmadığını savundu.

Tahir Gökçebel, “Milliyetçi, ırkçı yaklaşımlar yüzünden Kıbrıslılar çok acı çekmiştir. Kuyuların cesetlerle dolduğu adamızda sadece kendi acılarını haykıran elit milliyetçiler ve ırkçılar her iki toplumda da hep kandan, gözyaşından beslenmiştir. Savaş her iki topluma acı getirmiş, ancak bazıları bu acılardan ganimet sistemi ile beslenerek sadece politik rant elde etmiştir” iddiasında bulundu