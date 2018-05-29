KTOEÖS’ten İlker Başbuğa Tepki

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS), Türkiye Cumhuriyeti eski Genel Kurmay Başkanlarından İlker Başbuğ’u, Garanti ve İttifak anlaşmaları hakkında söylediklerinden dolayı kınadı.





KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, İlker Başbuğ’a atıfta bulunarak, “Garanti ve İttifak Anlaşmaları Kıbrıs Cumhuriyetini kuran anlaşmaların ekleridir ve esas anlaşmayı tamamlayanlardır. Kurulan Cumhuriyete verilen egemenlik ek anlaşma ile garantörlere devredilemezdir. Kıbrıs Cumhuriyetinin garanti altına alınması amacıyla yapılmış bu anlaşma Enosis ve Taksimi yasaklamaktadır” ifadelerini kullandı.







Eylem, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın “iki toplum liderini Kıbrıs konusuyla ilgili görüşmelerde yetkili kılmakta” olduğunu belirtti.

Selma Eylem ayrıca, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderin Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde, federal bir yapıda Kıbrıs'ta bir çözüm için müzakerelere yeniden başlaması gerektiğini söyledi.