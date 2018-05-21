KTOEÖS’ten Hükümete Eğitim Alanında ve Halkın Alım Gücünü Artıracak Önlemler Çağrısı!

SENDİKA MECLİS ÖNÜNDE EYLEM YAPTI



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS), Hükümete hayat pahalılığı konusunda ve halkın yaşam düzeyini artıracak bazı önlemler için çağrıda bulundu.



KTOEÖS Cumhuriyet Meclisi önünde, çalışma hayatı, hayat pahalılığı ve eğitimdeki sıkıntılara dikkat çekmek için pankart ve “kazıklı” protesto eylemi gerçekleştirdi.



KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı konuşmada, Türk Lirası’nın değer kaybı ve yapılan zamlar sonucunda alım gücünün gerilediğini, bazı kesimlerin gelirinin açlık sınırı altında kaldığını belirtti.



Eylem, asgari ücretin yeniden belirlenmesi, hayat pahalılığının hesaplama şeklinin yeniden düzenlenmesi ve maaşlara altı ayda bir yerine iki ayda bir yansıtılması, stabil para birimine geçilmesi ve vergi düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtti.



EĞİTİMDEKİ EKSİKLİKLER





Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda 2011’da hayata geçirilen düzenlemeyle, öğretmenlik mesleğinin statüsünün geriletildiğini, öğretmenler arasında eşitsizlik yaratıldığını kaydeden Eylem, bunun yanında kalabalık sınıf, okullardaki altyapı eksikliği, kadro eksikliği, tüzük ve yasalardaki eksikliklerin,eğitimdeki sorunlarının başında yer aldığını kaydetti.“BİLİMSEL LAİK DEMOKRATİK NİTELİKLİ EĞİTİM ZORUNLU OLMALI”“Bilimsel, laik, demokratik, nitelikli” kamusal eğitimin zorunlu yapılması gerektiğinin altını çizen Eylem, Türkiye Cumhuriyeti’yle paralel götürülen eğitim sistemi tamamen yerelleştirilmeli, cinsiyetçi, gerici, şoven unsurlardan arındırılmalıdır” dedi.“TOPLU SÖZLEŞME HER ALANDA MUTLAKA YAPILMALI”Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda yapılan düzenlemenin geri çekilmesi; hem özel hem de kamu için eşitlik ve adalete dayalı barem sisteminin hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Eylem, barem sistemi, insanca yaşam için bir ücret, güvenceli çalışma olanağı sunabilmek için “toplu sözleşme ve sendikalaşmanın her alanda mutlaka hayata geçirilmesi” gerektiğini ifade etti.