KTOEÖS’ten eylem ve grev

KTOEÖS, BUGÜN LEFKOŞA BÖLGESİ OKULLARINDA 09.00-11.30 SAATLERİ ARASINDA UYARI GREVİ YAPIYOR



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Lefkoşa bölgesi okullarında 09.00-11.30 saatleri arasında uyarı grevi yapıyor.

KTOEÖS bugün ayrıca bir de eylem yapacak.

Sendikadan yapılan açıklamada eylemin “İnsanca, hakça bir yaşam için, nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, saygın, aydın, özgür öğretmen için, çağdaş, demokratik toplum, güvenli bir ülke için” yapılacağı ifade edildi.

Eylem için 09.30’ta sendikada toplanılacak, buradan önce Milli Eğitim Bakanlığı ve ardından Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçilecek. Yürüyüş Meclis önünde sona erecek.

