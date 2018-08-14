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KTOEÖS’ten Çanakkale kampıyla ilgili kınama

KTOEÖS’ten Çanakkale kampıyla ilgili kınama

14 Ağustos 2018 Salı 09:47
KTOEÖS’ten Çanakkale kampıyla ilgili kınama

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),  Çanakkale kampında Kıbrıslı Türk öğrencilere hakaret edildiği iddialara dikkat çekerek, hakaret eden zatı kınadı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale kampının ideolojik hedeflerle organize edildiğini savunarak, geçen yıl yaşanan onca olay ve tepkiye rağmen bu yıl yine bizzat bakanlıkta elçilikten görevlendirilmiş ve Kıbrıslı Türklere hakaret ettiğinden mahkemeye verilen kişi tarafından kampın organize edildiğini ileri sürdü.

Eylem, “Bu kampta bu yıl yaşananlarla ilgili ses kaydı, Kıbrıslı Türklere hakaret etmeyi kanıksamış ve çekinmeden ortaya koyan anlayışı bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

Selma Eylem, şahısların münferit gösterdikleri tepkinin ideolojik politikaların patlama anında dile vurmuş biçimi olduğunu, değiştirilmesi, biçimlendirilmesi istenen, farklılıklara tahammülsüzlüğün dışa vurumu olduğunu ve münferitliği temsil etmediğini iddia etti.

Eylem, “Geleneklerini, kimliğini, kültürünü ve inançlarını dönüştürme hedefiyle sürdürülen sistematik asimilasyon politikalarınız karşısında yarattığı demokrasiyle, kültürüyle, dini, dili, yaşam tarzıyla Kıbrıslı Türkler var olmaya devam edecektir” dedi.

 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 13:20
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