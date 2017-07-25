Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2017 Salı 07:39

KTOEÖS’den Eğitim-Sen’e Destek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, düzenledikleri imza ve yardım kampanyasında toplanan yardımların Türkiye’de faaliyet gösteren Eğitim-Sen’e ulaştırıldığını belirtti.

KTOEÖS'den Eğitim-Sen'e Destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, düzenledikleri imza ve yardım kampanyasında toplanan yardımların Türkiye’de faaliyet gösteren Eğitim-Sen’e ulaştırıldığını belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Eylem, “imza ve yardım kampanyasının, Türkiye’de OHAL kapsamında çıkartılan KHK’ler sonucu işine son verilen maaş alamayan ve Eğitim Sen’in desteğiyle yaşamlarını sürdürenlere destek, ayrıca görevlerine iade talebi için açlık grevi yaparken gözaltına alınan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın mahkumiyetlerinin sonlandırılarak serbest bırakılmaları için gerçekleştirildiğini” kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasta, Parasız, İşsiz Ve Sokakta Hasta, Parasız, İşsiz Ve Sokakta
Yine İş Kazası... İki Yaralı Yine İş Kazası... İki Yaralı
Kutlay Erk: Akıncı hemen istifa etmeli Kutlay Erk: Akıncı hemen istifa etmeli
5 Dakika Trafiği Felç Etmeye Yetti 5 Dakika Trafiği Felç Etmeye Yetti
Vatandaş isyanlarda Vatandaş isyanlarda
25 Temmuz 2017 Salı Ek Gündem 25 Temmuz 2017 Salı Ek Gündem
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Hasta, Parasız, İşsiz Ve Sokakta

Haberi Oku