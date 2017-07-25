KTOEÖS’den Eğitim-Sen’e Destek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, düzenledikleri imza ve yardım kampanyasında toplanan yardımların Türkiye’de faaliyet gösteren Eğitim-Sen’e ulaştırıldığını belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Eylem, “imza ve yardım kampanyasının, Türkiye’de OHAL kapsamında çıkartılan KHK’ler sonucu işine son verilen maaş alamayan ve Eğitim Sen’in desteğiyle yaşamlarını sürdürenlere destek, ayrıca görevlerine iade talebi için açlık grevi yaparken gözaltına alınan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın mahkumiyetlerinin sonlandırılarak serbest bırakılmaları için gerçekleştirildiğini” kaydetti.