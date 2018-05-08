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Ktoeös’ten Liderlere Çağrı: “kıbrıs’ı Birleştirecek Cesaret Ve Liderliği Yapın”

Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), liderlere  “Kıbrıs’ı birleştirecek cesaret ve liderliği yapın” çağrısı yaptı.

Ktoeös’ten Liderlere Çağrı: “kıbrıs’ı Birleştirecek Cesaret Ve Liderliği Yapın”

Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), liderlere  “Kıbrıs’ı birleştirecek cesaret ve liderliği yapın” çağrısı yaptı.

08 Mayıs 2018 Salı 08:40
Ktoeös’ten Liderlere Çağrı: “kıbrıs’ı Birleştirecek Cesaret Ve Liderliği Yapın”
Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), liderlere  “Kıbrıs’ı birleştirecek cesaret ve liderliği yapın” çağrısı yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, durağanlaşan ve tıkanan çözüm çabalarına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasiadis’e Guterres çerçevesini ön koşulsuz kabul edip stratejik bir paket anlaşması olarak ilan ederek birlikte çalışmaya davet etmesinin yitirilen bir fırsatı yeniden yakalama şansı yarattığını ifade etti.

Eylem, görüşmelerin başında BM Genel Sekreteri tarafından sunulan Guterres Çerçevesi’nin, Crans-Montana’da tüm taraflarca kabul edilen çözüm için yol haritası olduğunu belirtti.

Eylem, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Lider Anastasiadis’e çağrısını desteklediklerini belirterek, “Sayın Akıncı’nın çağrısına açık ve net bir şekilde olumlu yanıt verilmesi ve eksik olan siyasi iradenin net şekilde Kıbrıslıların çıkarına ortaya konulması ve böylelikle Guterres çerçevesi temelinde müzakerelerin kısa sürede sonuca vardırılacak şekilde başlaması için biz de çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sayın Anastasiadis’ten, Sayın Akıncı’nın yarattığı çözüm ve barış fırsatının bir daha ele geçemeyeceğini düşünerek hareket etmesini, iki liderin de adamızın kalıcı bölünmesi sorumsuzluğu, savaş tamtamları, şovenizmi besleyecek tutumlar yerine tarihi dönemde Kıbrıs’ı birleştirecek cesaret ve liderliği yapmalarını, bir kez daha mazeretler sıralamak yerine fırsatı kaçırmamalarını talep ediyoruz” diyen Eylem, Kıbrıs’ta yegane çözümün birleşik federal Kıbrıs olduğunu da sözlerine ekledi.

(YIL/GÜL) 
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