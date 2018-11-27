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Ktoeös, Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Sorununa Yönelik Açıklamalarını Eleştirdi

Lefkoşa, 27 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

Ktoeös, Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Sorununa Yönelik Açıklamalarını Eleştirdi

Lefkoşa, 27 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

27 Kasım 2018 Salı 11:57
Ktoeös, Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Sorununa Yönelik Açıklamalarını Eleştirdi

Lefkoşa, 27 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun verdiği bir demeçte Kıbrıs’ta çözüm için \'farklı alternatifler’den bahsettiğini belirten KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bu açıklamaların “Kıbrıs\'ta tek ulaşılabilir çözümü ortadan kaldırarak son tekmeyi vurup yokoluş sürecini tamamlamak” isteğini gösterdiğini savundu.
Yazılı bir açıklama yapan Eylem, “Kıbrıslı Türklerin seçilmiş lideri Akıncı\'yı baypas edip Anastasiadis ve Rum parti liderleriyle yaptıkları görüşmelerle Kıbrıs Rum toplumunu Kıbrıs Cumhuriyetinin sahibi yapan miyop politikalarının bir yenisini daha piyasaya sürmektedir. Esas eşit ortak olan Kıbrıs Türk toplumunu yok sayan ve yokoluşa sürükleyen bir zihniyetin bu toplum üzerinden kıta sahası hakkı, petrol-gaz hakkı iddia etmesi ne etiktir ne de kabul edilebilirdir” iddiasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı ve hükümetin bu açıklamalara “seyirci kalmaması” gerektiğini savunan Eylem, AB Komisyonuna başvurularak Kıbrıs\'ın kuzeyinin yoksayılmasının karşısında iki Türk AB parlamenterinin seçilip gönderilmesi talebi yanında Euro\'ya geçmek için de irade ortaya koyulması ve AB ile görüşmeler gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
Kıbrıs\'ın askersizleştirilmesi ve muktesebatın kuzeyde de uygulanmasının talep edilmesi gerektiğini kaydeden Eylem, “Bu oldu bittiye ve bugüne kadar sürdürülen yanlışlarla gelinen noktanın ilerisine gidilmesine, Kıbrıs Türk toplumunun daha çok dışlanmasına, yok sayılmasına dur çekilmelidir” dedi.
(GÖZ/HA)
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