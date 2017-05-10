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10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:10

Ktoeös: “politikaların Hedefi Özelleştirmenin Gerçekleştirilmesi”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, ülkedeki politikaların hedefinin,&nbsp; kamusal hizmetlerin bitirilerek özelleştirmenin gerçekleştirilmesi olduğunu savundu.

Ktoeös: 'politikaların Hedefi Özelleştirmenin Gerçekleştirilmesi”
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, ülkedeki politikaların hedefinin,  kamusal hizmetlerin bitirilerek özelleştirmenin gerçekleştirilmesi olduğunu savundu.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim ve sağlık alanında yapılanlar tam da budur” ifadelerini kullanarak, eğitimde ve  sağlıkta  hizmeti sunanın  da alanın  da memnun olmadığını, nedeninin devletin yatırım yapmayarak  kamu hizmetlerini niteliksizleştirmesi olduğunu  kaydetti.

Selma Eylem, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nun, Tıp-İş’in  verdiği mücadeleye karşı yapmaya çalıştığının grev kırıcılığı olduğunu ve bunun yasalara aykırı ve  suç olduğunu iddia etti.

Eylem, “Bunu yapmak yerine, öğretmenleri de doktorları da dinlemeli, altyapı yatırımlarının gerekli ve yeterli şekilde yapılmasını sağlamalı ve tüm çalışanlar için çözüm üretmelisiniz. Bu sizin göreviniz” dedi.

KTOEÖS Başkanı Eylem, çözümün, “göç yasasının kaldırılması, özel sektör çalışanlarına sendikalaşma hakkı verilmesi, ücretlerin düzenlenmesi ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanması” olduğunu ifade etti.

(YIL/HA)

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