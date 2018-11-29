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Ktoeös, Öğretmen Eksikliği Gerekçesiyle Polatpaşa Lisesi’nde Eylem Yaptı

EYLEM: “ATAMALAR YAPILMAZSA 7 ARALIK’TAN SONRA EYLEMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Ktoeös, Öğretmen Eksikliği Gerekçesiyle Polatpaşa Lisesi’nde Eylem Yaptı

EYLEM: “ATAMALAR YAPILMAZSA 7 ARALIK’TAN SONRA EYLEMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

29 Kasım 2018 Perşembe 09:53
Ktoeös, Öğretmen Eksikliği Gerekçesiyle Polatpaşa Lisesi’nde Eylem Yaptı

EYLEM: “ATAMALAR YAPILMAZSA 7 ARALIK’TAN SONRA EYLEMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Akdoğan, 29 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası  (KTOEÖS), öğretmen eksikliği gerekçesiyle Akdoğan’daki Polatpaşa Lisesi’nde eylem yaptı.

Eyleme, Polatpaşa Lisesi Müdürü ile Okul Aile Birliği ve öğretmenler de destek verdi.

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada,  aylardır eksik öğretmen kadrolarının tamamlanması ve nakillerin zamanında yapılabilmesi için sendika olarak mücadele verdiklerini kaydetti.

Eylem,  “Bakanlığın iş bilmezliği yüzünden nakillerin geciktirildiğini, münhallerin de geç ilan edildiğini” ileri sürerek,  öğretmenlik sınavları geç yapıldığı için okullar açıldıktan sonra atamaların yapılabildiğini belirtti.

Eylem,  “Buna rağmen, kısıtlanan kadrolar…  126 ihtiyaca rağmen sadece 91 münhal edilmiştir. Eksik kadrolarla okullarımızı eğitimi sürdürmeye devam ediyorlar. Böyle kamusal eğitim olmaz. Böyle bir durumda nasıl nitelik sorgulayacaksınız. Hâlâ daha temel ihtiyacını gidermiş değilsiniz okulların…” dedi.

“6 BRANŞTA SINAV YAPILAMADI”

Selma Eylem,  Polatpaşa Lisesi’nde öğretmen eksikliği nedeniyle 6 branşta sınav yapılamadığını, başka okullarda da eksik kadrolar nedeniyle sınavların yapılamadığını kaydederek,” Çocukların eğitim hakkı ellerinden alınmış vaziyettedir” dedi.

Daha önceki açıklamalarında 28 Kasım’a kadar Bakanlığa süre verdiklerini hatırlatan Eylem,   yaptıkları istişarelerde eksik kadroların tamamlanması için bir adım atıldığını öğrendiklerini ifade etti.

Eylem, 7 Aralık’a kadar eksik kadrolar tamamlanmazsa eylemlerine, artırarak devam edeceklerini söyledi.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar

 

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