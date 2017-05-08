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08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:03

Ktoeös: “kıbrıs’ta Acil Çözüme İhtiyacımız Var”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Hiç kimsenin savaş çığırtkanlığı ile Kıbrıslı Türkler üzerinden siyaset yapmaya hakkı olmadığını” kaydetti.

Ktoeös: 'kıbrıs'ta Acil Çözüme İhtiyacımız Var”
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“KİMSENİN SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞIYLA KIBRISLI TÜRKLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYA HAKKI YOK”

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Hiç kimsenin savaş çığırtkanlığı ile Kıbrıslı Türkler üzerinden siyaset yapmaya hakkı olmadığını” kaydetti.

Sendika, Kıbrıs’ta acil çözüm ve kalıcı barışın gerekliliğini vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, “Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine Güney Kıbrıs'tan telsizle ‘münhasır alan ihlali’ uyarısı yapıldığını ve gemiden 'Mehter Marşı' ile cevap verildiğini” kaydederek “Kıbrıs Türk toplumunun hukuksal haklarını göz ardı edenler, şimdi de savaştan medet umar duruma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Eylem, “Ada’da çözüm ve barışın sağlanması için yıllardır mücadele eden, savaşın çirkin yüzünü, acımasızlığını görmüş ve asla bir kez daha görmek istemeyen Kıbrıslıların böylesi bir 'savaş çığırtkanlığı' yapılmasını şiddetle kınadığını” belirtti.

Kıbrıslılara ait doğal kaynaklarla ilgili uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe sayarak adada barış ve huzur ortamı yaratılmasının mümkün olmadığını ifade eden Selma Eylem, AKP’nin ve Rum hükümetinin kıta sahanlığı hak iddiasını  Kıbrıslı Türklerin hukuki varlığı üzerinden yaparken Kıbrıs Türk toplumunu yok saymalarının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

“Dayatma politikalarla, nüfus taşınarak, toplumsal varlıklar peşkeş çekilerek, siyasi iradegasp edilerek, eşit ortak olması gereken toplumun siyasal, kültürel, ekonomik yok oluşa sürüklenmesinin kabul edilemez olduğunu” ifade eden Selma Eylem, bu dar politikaların, Lahey'de de Kopenhag’da da sürecin kaçırılmasına ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı AB üyesi olmasına neden olduğunu belirtti.

“KIBRISLI RUMLAR SÜRECE DAHA GENİŞ ÇERÇEVEDEN BAKMALI”

KTOEÖS Başkanı Eylem açıklamasında “Kıbrıs'ta çözümü ve hukuksal zeminde statüyü başarmak zorunludur, ancak yine savaş ve entegrasyon çığırtkanlığı yapılmaktadır. Hiç kimsenin savaş çığırtkanlığı ile Kıbrıslı Türkler üzerinden siyaset yapmaya hakkı yoktur” ifadelerine yer vererek Kıbrıslı Rumları sürece daha geniş çerçeveden bakmaya çağırdı.

“Aksi takdirde yaşanacak olanların diyetini tüm Kıbrıslılar ve bölge halkları olarak ağır ödeyeceğiz ve uzun vadede birlikte kaybedeceğiz” diyen Eylem, adada acil çözüm ve kalıcı barışın gerekliliğini vurguladı.

(GÜL/ŞEB)

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