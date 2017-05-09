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09 Mayıs 2017 Salı 10:42

Ktoeös: “dipkarpaz Ortaokulu’ndaki Sıkıntılar Görmezden Geliniyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nda bir süredir devam eden sıkıntıların, politik kaygılar nedeniyle görmezden gelindiğini iddia etti.

Ktoeös: 'dipkarpaz Ortaokulu'ndaki Sıkıntılar Görmezden Geliniyor”
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nda bir süredir devam eden sıkıntıların, politik kaygılar nedeniyle görmezden gelindiğini iddia etti.

Sendika, “Dipkarpaz Ortaokulu’nda, eğitim kaygısından uzak, siyasi dengeler gözetilerek yaratılan sistem ya da sistemsizliğe öğrenciler, öğretmenler, müdür ve eğitimin kurban edildiği” görüşünü belirtti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, velilerin istedikleri zaman okul içerisine girdiklerini, istedikleri olaylara müdahil olma hakkını kendilerinde gördüklerini, birkaç yıl önce bir öğretmenin okula giren veli tarafından darp edildiğini ifade etti.

Buna rağmen okul güvenliğiyle ilgili ne bu okulda ne de diğer okullarda bir çalışma yapıldığını kaydeden Eylem, bölge polisinin Dipkarpaz Ortaokulu’ndaki olaylarda üzerine düşeni yapmaktan kaçındığını savundu.

Eylem, söz konusu durumun öğretmenler ve müdürün görev yapmasında sıkıntılar yarattığını, eğitim öğretim etkinliklerini aksattığını, okulu güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamından uzaklaştırdığını ifade etti.

Eylem, okuldaki sorunları ve buna neden olduğunu ifade ettiği huzursuz ortamı bildirmelerine rağmen, Bakanlığın çözüm üretmek yerine öğrencileri Erenköy Lisesi’ne gitme yönünde teşvik ettiğini, bunun da okuldaki öğrenci sayısının her geçen gün azalmasına yol açtığını kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okulda son yaşanan  iki öğrenciyle ilgili disiplin olayında öğrenciler tarafından uygun olmayan davranışa maruz kalan öğretmenin medya tarafından saldırıya uğradığını, doğru olmayan iddialarla birlikte isminin açık şekilde basında yer aldığını, öğretmenin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade ederek, bunu kınadıklarını bildirdi.

Söz konusu öğretmenden özür dilenmesini talep eden Eylem, haber yapılırken etik ve objektif gazetecilik ilkelerinden ödün verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Eylem, “yaşanan tüm olaylara rağmen hiçbir tedbir almayan Bakanlığın, yaratılan düzene çomak sokan okul müdürüne gerekçesi bildirilmeden soruşturma açtığını ve kısa süreliğine görevinden uzaklaştırdığını” iddia etti.

(YIL/GÜL)

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