Ktoeös: “çözüm İçin Tüm Parametrelerin Hazır Olduğuna, Oluşan Geçici Sıkıntının Aşılarak Ülkede Sürdürülebilir Kalıcı Barışın Sağlanacağına İnanıyoruz”

Lefkoşa, 6 Haziran 17 (.): Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Kıbrıs sorununda çözüm için tüm parametrelerin hazır olduğuna, oluşan geçici sıkıntının aşılarak ülkede sürdürülebilir kalıcı barışın sağlanacağına inanç belirtti.

Eylem, barış görüşmelerini ve liderleri desteklediklerini vurgulayarak, süreci olumlu şekilde tamamlamaları çağrısında bulundu.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizin yeniden birleşmiş, özgür ve demokratik bir ülke olması için, kalıcı barışın sağlanması ve barış kültürü oluşturulması için mücadele etmeye, bu yönde her türlü çabaya destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan sıkıntılara değinen Eylem, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümetinin sürdürmekte olduğu politikalar çerçevesinde ülkemde kamusal hizmetlerin bitirilmesinin hedeflendiğini ileri sürerek, “Eğitim ve sağlığa yatırım yapılmıyor, niteliksizleştirme, kalitesizleştirme ve bu hizmeti verenleri itibarsızlaştırıp güvencesiz, düşük ücretle çalıştırmakla özelleştirmenin önü açılıp sermayeye kâr sağlanıyor” şeklinde devam etti.

Devlet okullarına bütçe ayrılmadığını savunan Eylem, şunları kaydetti:

“Okul altyapıları yetersiz bırakılıyor. Sınıflar kalabalık, kadrolar ise eksik bırakılıp tamamlanmıyor. Kısacası devlet okulları kendi kaderine terk ediliyor. Eğitim Bakanlığı, okul idareleri ve velilerin karşı karşıya gelmesine neden oluyor. Okul idarelerini 'bağış' adı altında para toplayıp usulsüzlük yapmaya mecbur bırakıyor. Okullar, örneğin temizlik malzemesi, telefon ücreti gibi ihtiyaçlarını, okul gezisi, okul dergisi, törenler, müsamere vb. etkinlikleri tamamen kendi yarattığı maddi imkânlarla gerçekleştiriyor. Kısacası devlet elini okullardan çekmiş durumda bulunuyor.”

Kamusal hizmetlere, yangın helikopteri alımına yeterli ve gerekli kaynak bulamayan hükümeti, lüks makam araçlarına kaynak yaratmakla suçlayan Eylem, hükümetin çıkardığı yasalarla kamu çalışanlarını açlık sınırında yaşamaya mahkûm ettiğini, sendikasız, güvencesiz güneş altında çalıştırılan işçilerin hayatını kaybetmesi karşısında ise sadece seyirci kaldıklarını ileri sürdü.

Yapılan tüm usulsüzlüklere ve yasa dışılıklara karşı mücadelenin devam edeceğini ifade eden Eylem, “İsviçre'de yapılmakta olan Kıbrıs Konferansı’nda, konuların paket şeklinde birbiriyle bağlantılı olarak eş zamanlı ele alınmasının sıkıntılarını aşıp ilerleme kaydedilmesi için önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

(TUĞ/GÜL)