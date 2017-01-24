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24 Ocak 2017 Salı 12:05

Ktoeös: “anafartalar Lisesi Bakanlığın Gizli Ajandası”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim&nbsp; Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Anafartalar Lisesi’nin ortadan kaldırılmak istendiğini savunarak, bunun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın gizli ajandası olduğunu iddia etti.

Ktoeös: 'anafartalar Lisesi Bakanlığın Gizli Ajandası”
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Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim  Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Anafartalar Lisesi’nin ortadan kaldırılmak istendiğini savunarak, bunun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın gizli ajandası olduğunu iddia etti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda onlarca cami yaptırılmasına karşın tek bir yeni  okul yaptırılmadığını, okul  binaları dışında eğitimde  yığınla sorun biriktiğini ileri sürdü.

Gökçebel, müfredatın  dinselleştirildiğini, çağdışı kaldığını iddia ederek,  Türkiye’den öğretmenler getirilerek  yüzlerce işsiz öğretmenin dışarıda tutulduğunu öne sürdü.

Gökçebel, öğrencilerin uyuşturucu, kriminal suçlar, kumar gibi tehditlere açık durumda olduğu uyarılarına  rağmen hiçbir önlem alınmadığını belirtti.

Gökçebel, orta öğretimin 45 okulunda 44 atölye şefi, 170 bölüm şefi, 10 öğretmen, 32 muavin, 3 müdür, 15 sekreter, 35 hademe eksikliği olduğunu; devlet okullarının tek kuruş bütçesi bulunmadığını; Girne’ye en az 1 ortaokul, 1 meslek lisesi, Lefkoşa’ya 1 lise ve Gazimağusa’ya  1 liseye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gökçebel,  sorunlara her geçen gün yenisi eklenirken Eğitim Bakanlığının  bu sorunlara çözüm üretmediği  gibi, yeni kaoslar yaratacak uygulamalara gittiğini iddia etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya Anafartalar Lisesi ile ilgili 10 soru yönleten Gökçebel,  laboratuarı, akıllı odaları, salonları  ile birkaç yıldır belediye ve AB katkıları ile  2 milyon yatırım yapılan Anafartalar Lisesi kapatılacaksa, yatırıma neden izin verildiğini sordu.

Anafartalar ve 23 Nisan bölgesinde herhangi bir şirkete otel, AVM, restaurant  amaçlı  arazi tahsis edilip edilmediğini soran Gökçebel, Girne’de nüfus artacağı için yeni okul açmak yerine  var olanların neden bozulmak istendiği sorusunu yöneltti.

Gökçebel Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya ithafen “Anafartaların duygusal bağlarını, sosyolojik sorunları hiç hesaba katmadan, yemin etmiş gibi hareket ediyorsunuz.  Eğitimde yığınla sorun vardır ve çözümü için katkı koyuyoruz ve koymaya devam etmeye hazırız. Var olan sorunlara sorun eklemek yerine enerjinizi sorunların çözümüne harcamanızı öneriyoruz. Tabi ki ortada bir rant, bir gizli ajanda yoksa” ifadelerini kullandı.

(YIL/HA)

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