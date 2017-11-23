KTOEÖS YARIN MECLİS ÖNÜNDE PANKARTLI EYLEM YAPACAK

“TOPLUMLARININ AYDINLIK YÜZÜ OLAN ÖĞRETMENLERİMİZ YOK EDİLMEK İSTENİYOR” DİYEN KTOEÖS, ÖĞRETMENLERİN STATÜLERİNE, HAKLARINA VE GERÇEK DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİNİ VURGULADIKıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın saat 10.00’da Meclis önünde eylem yapacağını açıkladı.KTOEÖS Başkanı Selam eylem tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, eylem öncesi saat 09.30’da Atatürk büstüne çelenk konulacak.Eylemin duyurulduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Öğretmenlik mesleğini yok etmeye çalışan, eğitimin içini boşaltarak, muhafazakârlaştıran, çağdışı bırakan, kamusal, bilimsel laik eğitimi yok eden anlayışla mücadeleye devam edeceğiz.Toplumlarının aydınlık yüzü olan öğretmenlerimiz yok edilmek istenmektedir.Statümüze, haklarımıza ve gerçek değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.Köle olmayı, işsiz-aşsız bırakılmayı kabul etmeyeceğiz.”