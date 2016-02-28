KTOEÖS Yarın 20 Temmuz Fen Lisesi’nde Uyarı Eylemi Yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın Lefkoşa 20 Temmuz Fen Lisesi’nde uyarı eylemi yapacak.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel’in açıklamasına göre, sendika, yarın 08.30-10.00 saatleri arasında veliler, okul aile birliği, okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte yapacağını duyurduğu eylemin ardından saat 10.00’da okulda basın toplantısı düzenleyecek.

Gökçebel, 20 Temmuz Fen Lisesi’nde ders yılı başından beridir kadın beden eğitimi öğretmeninin eksik olduğunu ifade ederek, buradaki ve diğer eksik öğretmenlerin tamamlanmaması durumunda öğrencilerin notlarının oluşmayacağını ve diploma ortalamalarının çıkamayacağı için mağdur olacağını kaydetti.

Gökçebel, “Duyarsızlık karşısında eylemlerimizi artıracağız. Birlikte okullarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilimsel, demokratik, laik, parasız, her çocuğa eşit fırsat tanıyan kamusal ve nitelikli bir eğitim için yılmadan mücadelelerine devam edeceklerini ifade eden Gökçebel, devlet okullarının güçlendirilmesi, öğrencilerin desteklenmesi, velilere rehber olunması ve kamusal nitelikli eğitimin vazgeçilmezi olan öğretmenlere değer verilmesi ile geleceğin kurtulacağına inanç belirtti.

Siyasilerin devlet okulları, öğrenciler ve öğretmenlere yönelik kaygı duymadığını, ailelerin de belirsizliklere itildiğini savunan Gökçebel, bu kaderin değişmesi için uğraş verdiklerini kaydetti ve eleştirilerde bulundu.

Sendika olarak bütün çaba ve mücadelelere rağmen her eğitim yılına okulların; hademe, sekreter, atölye şefi, bölüm şefi, öğretmen, müdür gibi temel kadro eksiklikleri, sıfır bütçe ve kaosla başladığını, bunun da “rastlantı” değil, Milli Eğitim Bakanı ve hükümetinin tercihi olduğunu öne süren Gökçebel, şunları kaydetti:

“Eksiklikler ve eğitime siyasetin sürekli müdahalesi, okullarımızı sorun yumağı haline getirmiştir. Siyasi rant uğruna atılan adımlar bu gün adaleti, eğitimi, öğretmenlik mesleğini yok etme noktasına getirmiştir. Yaratılan sistemsizlik, rüşvet, torpil, Bakanlar Kurulu’nun eğitime sürekli müdahalesi okullarda çok büyük kaos ve sorunlar yaratmaktadır.

Okulların açıldığı günden beri yoğun bir tempo ile Eğitimde eksikleri, sorunları gidermek için okul idareleri, öğretmenler, sendika, velilerimiz çalışmaktadır. Eğitim bakanımız ise okulları gezmekte, bakmakta ama eksiklikleri görmemektedir. Şura kararları, yapılan öneriler, toplantılarda eğitimde kaosu durdurmanın formülleri belirlenmesine rağmen olumlu icraat maalesef yapılamamaktadır. Sürekli öğretmen ve sendikası hedef yapılarak, kamuoyunu yanıltılmakta ve asıl sorumlu gizlenmeye çalışılmaktadır. Tek yanlı ve yanlış beyanatlarla, rakamlarla oynanarak eğitimde sıkıntı, eksik olmadığı ispatlanmaya çalışılmaktadır. Bütçesi sıfır olan, yardım alacağı merci bulamayan okul idareleri, ‘Göç Yasasına’ mahkum edilen, yasal hakları gasp edilen öğretmenler bütün olumsuzluklara ve onca yüke rağmen özveriyle uğraşmakta buna rağmen suçlu yapılmaya çalışılmaktadır. Her geçen gün okullarımızda eğitim bakanlığı eliyle çalışma koşulları bozulmakta, eğitim faaliyetlerinin koşulları zorlaştırılmaktadır.”