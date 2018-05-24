KTOEÖS: “Varlığımıza karşı yapılan saldırılara artık dur deyin”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Çanakkale kamplarının, kapsamı genişletilerek devam ettirilmesini eleştirerek, “Kıbrıslı Türk’ün varlığına, eğitimine, kültürüne, değerlerine, nüfus yapısına ve yasalarına karşı yapılan saldırılara karşı dur deme” çağrısı yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem bugün yaptığı açıklamada, geçen yıl gerçekleştirilen Çanakkale kampı projesinin ikincisinin bakanlık tarafından okullara duyurularak, katılım için çağrı yapılmasını kınadı. Eylem, “Bakanlıkta görevli elçilik memurunun geçen yıl sosyal medyada sendikamızın bildirisi altına yazarak, yaptığı hakaretlerin yanında ifade ettiği gibi, proje, kapsamı 'genişletilerek' devam ediyor” dedi.

Bakanlığa, kampın, çağdaş, laik ve demokratik toplum yapısına ters düşüp düşmediğini soran Eylem, “Sayın Bakan ve Sayın Hükümet Yetkilileri ekonomik, sosyal, kültürel ve dini dayatmalara boyun eğdiğiniz zaman hedeflenen toplumsal dönüşüme katkı koyduğunuzun farkında mısınız? Farkındaysanız muhalefette olduğunuz gibi iktidardayken neden karşı çıkmıyorsunuz, neden irade gösterip dur demiyorsunuz?” diye hesap sordu.

Kıbrıs Türk toplumunun “ortada kalması, itilip kakılması ve eşit siyasi ortak olmaktan çıkarılmasının”, Türkiye hükümetleri tarafından yapılan hatalarla olduğunu savunan Eylem, bugün, aynı hatalarla Anayasa ve yasaların yok sayıldığını belirterek yöneticileri “irade gösteremeyen basiretsiz” olmakla suçladı.

Eylem, Kıbrıs Türk toplumunu siyasi ve kültürel bir varlık olmaktan çıkarılma noktasına doğru götürüldüğüne işaret ederek, buna müsaade edilmesinin bir siyasi körlük olduğunu kaydetti.

Kampı, “ideolojik kamp” olarak tanımlayan Eylem, bakanlıkta görev yapan “elçilik memurun” bakanlıkta görev yapmaya devam etmesini de eleştirdi.