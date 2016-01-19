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KTOEÖS, Türkiye’deki Akademisyenlere Dayanışma Belirtti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye’de akademisyenlere yönelik baskılar uygulandığını ve “akademisyen avcılığı” yapıldığını savunarak, akademisyenlere dayanışma belirtti.

KTOEÖS, Türkiye’deki Akademisyenlere Dayanışma Belirtti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye’de akademisyenlere yönelik baskılar uygulandığını ve “akademisyen avcılığı” yapıldığını savunarak, akademisyenlere dayanışma belirtti.

19 Ocak 2016 Salı 15:10
KTOEÖS, Türkiye’deki Akademisyenlere Dayanışma Belirtti
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 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye’de akademisyenlere yönelik baskılar uygulandığını ve “akademisyen avcılığı” yapıldığını savunarak, akademisyenlere dayanışma belirtti.

KTOEÖS, “Türkiye’nin akli selime, sağduyuya ihtiyacı vardır. Türkiye’de akademisyenlerin ortaya koyduğu ‘Aydınlar Bildirisi’ AKP’ye politikalarını gözden geçirme fırsatı vermesi gerekirken, devletin baskısının aydınlara çevrilmiş olması, sağduyudan ve akıldan yoksundur” yorumunda bulundu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yazılı açıklamasında, AKP’nin Türkiye’de ilk zamanlar yeni bir parti, yükselen bir değer olarak yeni bir söylem ve yeni bir yapı olarak ortaya çıktığını, iktidar olduğunu fakat yıllar içerisinde Türkiye’nin demokrasiden, insan haklarından uzaklaşarak, baskıcı, otoriter bir yönetime dönüştüğü görüşünü belirtti.

Türkiye’de özelleştirme, taşeronlaşma, güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırıldığını, eğitimin muhafazakârlaştırıldığını, dinselleştirildiğini, yandaş sendikalar, medya, hukuk ve polis sistemi yaratıldığını öne süren Gökçebel, bunların yanında Türkiye’nin küreselleştiğini ancak neticesinde büyük şirketlerin kazandığını kaydetti.

Ancak emekçiler, demokrasi ve halkın kaybettiğini, adalet, insan hakları, sosyal devletin kaldırıldığını, yerine polis devletinin güçlendirildiğini, itiraz edenin, demokrasi talep edenlerin susturulduğunu, eleştiren kim varsa suçlandığını, sorgulandığını ve hapse atıldığını öne süren Gökçebel, “Kısacası Türkiye ateşe atıldı, demokrasiden uzaklaştı, iç savaşa sürüklendi”  dedi.

Barış, kardeşlik, demokrasi gibi kavramların yerini kan, intikam ve savaşın aldığını belirten Gökçebel, AKP politikalarının iflas ettiğini ancak Türkiye’nin hızla içinden çıkılmaz duruma sokulduğunu ifade etti.

İnsanlığın tek kurtuluş yolunun; din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin birlikte, adil, eşitlikçi, özgürlükçü bir hayat ve barış için mücadele etmesi olduğunu belirten Gökçebel, Kıbrıs Türk halkının da ülkede dayatmaları, paketleri, ekonomik, siyasi, nüfus gibi politikalara karşı dur demesi gerektiğini belirtti.

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KtoeösTürkiye’deki Akademisyenlere Dayanışma Belirtti
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