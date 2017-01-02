



KTOEÖS TÜRKİYE’DE YAŞANAN TERÖR SALDIRISINI KINADI

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Türkiye’de yaşanan terör saldırısını kınadı.

Gökçebel konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Terörü, provokasyonu önleyecek, tekleştirmeyi, bölücü dili ortadan kaldıracak olan eğitimdir” ifadelerini kullandı.

Birbirini anlayabilecek, farklılıkları, yaşam şekillerini, kültürleri birlikte yaşayabilecek; sürekli empati yapacak nesillerin bilimsel, demokratik, çoğulcu, laik eğitim ile mümkün olduğunu söyleyen Gökçebel, “Nasıl bir yurttaş yetiştirilmeli sorusu artık cevap bulmalıdır” dedi.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Gökçebel, şu ifadelere yer verildi:

“Kendi siyasal, politika düşüncelerini yaymak için insanları katleden düşünce hastalıktır. Bunun ortadan kalkması için bilimsel, laik, çoğulcu, demokratik eğitimle yetiştirilen yurttaşlara ihtiyaç vardır”.