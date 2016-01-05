KTOEÖS Siyah Çelenk Bırakacak



KTOEÖS: “HALKI DAHA FAZLA AŞAĞILAMAYA VE RENCİDE ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR”

Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yürütme Kurulu yarın Başbakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakacak.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel’in açıklamasına göre, “Türkiye ve KKTC Hükümetlerinin ülkede uyguladığı politikalara karşı” gerçekleştirilecek eylem kapsamında saat 10.00’da Türkiye Büyükelçiliği, saat 10.45’te ise Başbakanlık binasına siyah çelenk konacak.

Gökçebel, “Halkla dalga geçilemez” başlığıyla yayınladığı basın bildirisinde, “Burada yaşayan halkı daha fazla aşağılamaya, rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Hükümeti; “AKP’nin anti demokratik, baskıcı üslup ve dayatmalarına sus-pus olmakla” suçlayan ve eleştiren Gökçebel, Maliye Bakanı’nın; “13. maaş feda edilerek kurtuluş önerdiğini” savundu,” ülkeye yıllardır ekonomik paketleri, politikaları dayatanların ve işbirliği yapanların iflas ettiğini” savundu.

Ülkedeki sistem ve halka daha da diyet ödetmeye çalışmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gökçebel, hükümetin Kıbrıs Türk halkı adına AKP’nin “yeni paket ve politikalarına” sessiz kalmaması ve cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetme talebini algılamayanların su sorununu, 13. maaş sorununu, paketleri bahane ederek, “tartışıyor” görüntüsü çizdiğini iddia eden Gökçebel, AKP ve CTP-UBP hükümetinin Kıbrıs Türk halkını; “Ölümü gösterip sıtmaya razı olmaya ikna etmeye çalıştığını” öne sürdü.

Kıbrıs Türk toplumunun gerçek talebini ortaya koyamayan anlayışın “vesayetten” bahsettiğini ifade eden Gökçebel, ülkede “ikiyüzlü politikadan” vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Doğru politikalarla ancak doğru yere varılır. Sine-i Millete dönmek de bir erdemdir. Çaresizce kabulleniş hükümetçilik oynayarak yaratılan rejimi saklamak, diyetini halka ödeterek koltuklarda oturmaya devam etmek doğru değildir.

Hükümetler bunun diyetini ödemelidir. Kıbrıs’ın kuzeyi yağmalanırken, burada yaşayan halkı da daha fazla aşağılamaya, rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur.”