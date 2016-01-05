Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

KTOEÖS Siyah Çelenk Bırakacak

Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yürütme Kurulu yarın Başbakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakacak.

KTOEÖS Siyah Çelenk Bırakacak

Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yürütme Kurulu yarın Başbakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakacak.

05 Ocak 2016 Salı 16:31
KTOEÖS Siyah Çelenk Bırakacak
banner238

KTOEÖS YARIN BAŞBAKANLIK VE TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNE SİYAH ÇELENK KOYACAK


KTOEÖS: “HALKI DAHA FAZLA AŞAĞILAMAYA VE RENCİDE ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR”

 Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yürütme Kurulu yarın Başbakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakacak.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel’in açıklamasına göre, “Türkiye ve KKTC Hükümetlerinin ülkede uyguladığı politikalara karşı” gerçekleştirilecek eylem kapsamında saat 10.00’da Türkiye Büyükelçiliği, saat 10.45’te ise Başbakanlık binasına siyah çelenk konacak.

Gökçebel, “Halkla dalga geçilemez” başlığıyla yayınladığı basın bildirisinde, “Burada yaşayan halkı daha fazla aşağılamaya, rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur” dedi. 

Hükümeti; “AKP’nin anti demokratik, baskıcı üslup ve dayatmalarına sus-pus olmakla” suçlayan ve eleştiren Gökçebel, Maliye Bakanı’nın; “13. maaş feda edilerek kurtuluş önerdiğini” savundu,” ülkeye yıllardır ekonomik paketleri, politikaları dayatanların ve işbirliği yapanların iflas ettiğini” savundu.

Ülkedeki sistem ve halka daha da diyet ödetmeye çalışmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gökçebel, hükümetin Kıbrıs Türk halkı adına AKP’nin “yeni paket ve politikalarına” sessiz kalmaması ve cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetme talebini algılamayanların su sorununu, 13. maaş sorununu, paketleri bahane ederek, “tartışıyor” görüntüsü çizdiğini iddia eden Gökçebel, AKP ve CTP-UBP hükümetinin Kıbrıs Türk halkını; “Ölümü gösterip sıtmaya razı olmaya ikna etmeye çalıştığını” öne sürdü.

Kıbrıs Türk toplumunun gerçek talebini ortaya koyamayan anlayışın “vesayetten” bahsettiğini ifade eden Gökçebel, ülkede “ikiyüzlü politikadan” vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Doğru politikalarla ancak doğru yere varılır. Sine-i Millete dönmek de bir erdemdir. Çaresizce kabulleniş hükümetçilik oynayarak yaratılan rejimi saklamak, diyetini halka ödeterek koltuklarda oturmaya devam etmek doğru değildir.

Hükümetler bunun diyetini ödemelidir. Kıbrıs’ın kuzeyi yağmalanırken, burada yaşayan halkı da daha fazla aşağılamaya, rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim