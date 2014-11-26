Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

KTOEÖS: “Sayın Çiçek’in Ortaya Koyduğu Gerçekleri Herkes Duymalıdır”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, “Kıbrıs Türk toplumunun adanın tabii kaynaklar konusunda eşit ve ayrılmaz hakları olduğunu vurguladığını” belirterek, bu gerçeği herkesin duyması gerektiğini kaydetti.

KTOEÖS: “Sayın Çiçek’in Ortaya Koyduğu Gerçekleri Herkes Duymalıdır”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, “Kıbrıs Türk toplumunun adanın tabii kaynaklar konusunda eşit ve ayrılmaz hakları olduğunu vurguladığını” belirterek, bu gerçeği herkesin duyması gerektiğini kaydetti.

26 Kasım 2014 Çarşamba 11:52
KTOEÖS: “Sayın Çiçek’in Ortaya Koyduğu Gerçekleri Herkes Duymalıdır”
banner238

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, “Kıbrıs Türk toplumunun adanın tabii kaynaklar konusunda eşit ve ayrılmaz hakları olduğunu vurguladığını” belirterek, bu gerçeği herkesin duyması gerektiğini kaydetti.

Gökçebel yazılı açıklamasında, “Kıbrıs sorununun çözümünün gerçekçi, sağduyulu ve iyi niyetli bir siyasi iradeyle mümkün olduğuna işaret ederek, Kıbrıs’ta 1960 hukukunu, BM parametrelerini, karşılıklı anlaşmaları yok sayan, paylaşmak istemeyen, ayrılıkçı politikaların bu sorunu daha da betonlaştırdığını ve Orta Doğu’nun kangren olmuş çözümsüz sorununa eklemleyerek benzeştirdiğini” dile getirdi.

Gökçebel, son günlerde yoğunlaşan uluslararası temaslar ve açıklamaların Kıbrıs sorununu çözmek niyetinden çok, paylaşım ve çıkar yaklaşımları taşıdığını ifade ederek, Kıbrıs sorununu gaz ve petrol paylaşımı sorununa dönüştürmeye çalışan uluslararası aktörlerin Kıbrıslıları tamamen devre dışı bırakmak istediklerine dikkat çekti.

Şu ana kadar Rum Lider Nikos Anastasiades ile Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bu politikalara hizmet edecek şekilde davrandığını öne süren Gökçebel, şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorununun çözümü ve bir federasyona ulaşılması ancak ve ancak gerçekler ışığında mümkündür. Bunca acılar yaşanmıştır. Liderler bundan ders almamışa benzemektedir. Federasyonlar, tarafların tezlerini birbirine kabul ettirmesinden değil; ortak uzlaşıdan doğmaktadır. Dünyada bu böyledir, çözüm ve barışa ulaşılmak isteniyorsa burada da böyle olmak zorundadır.

ABD, AB, Rusya, Türkiye, Yunanistan, İngiltere uluslararası aktörler Kıbrıs’ta dalga geçmekten vazgeçmeli ve kararını vermelidir. Adada istikrara ulaşılması isteniyorsa yeni statükolar yaratılarak değil, gerçekçi, ulaşılabilir uzlaşılar zorlanarak başarılabilir. Çözümün önemli aktörlerden olması gerekenlerden bazıları resmen adanın bölünmesini önermekte, bazıları ise sadece hidrokarbondan başka şey konuşmamaktadır.”

Gökçebel, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs sorununa münhasır ekonomik bölge yaklaşımıyla diplomatik açıklama yapması ve Türkiye Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in AB Parlamentosu Başkanı’na yazdığı mektubun ibretlik olduğunu belirterek, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sayın Çiçek Kıbrıs Türk toplumunun adanın tabii kaynaklar konusunda eşit ve ayrılmaz hakları olduğunu vurgulamaktadır. Yani Sayın Çiçek, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit siyasi ortağı olduğunu bundan dolayı devredilemez haklar üzerinden savunma yapmaktadır. Sayın Çiçek’in gördüğü bu gerçeği herkes görmelidir. Türkiye ve diğer uluslararası aktörlerin, Rum ve Türk liderliğinin de bu gerçekten hareket etmesi Kıbrıs sorununu çözecektir. Sn. Çiçek ortaya koyduğu ve uzun zamandır dillendirilmeyen bu gerçeği herkes duymalıdır.

Bu adada barış ve çözüm istediğini her gün söyleyen BM, AB, ABD, TC, Yunanistan, İngiltere ve diğer aktörler bu gerçeği görmelidir. Kıbrıs sorunu yapay ve her gün şekil değiştiren bir virüs değildir. Kıbrıs sorunu Kıbrıs Türk toplumunu pas pas yapan bir araç hiç değildir. Adada kalıcı bir çözüm ve barışa ulaşmak isteniyorsa Sayın Çiçek’in gördüğünü ‘liderim, aktörüm’ diyenler de görmelidir. Çözüm ve barış belirsizliklerde değil gerçektedir.”

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim