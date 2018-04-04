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KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI

KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:50
KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI
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KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI


 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Rum Eğitim Bakanı'nın Elam partisini ziyaretindeki açıklamalarının eğitimde sürdürülen ırkçı ve ayrılıkçı politikaları açıkça ortaya koyduğunu belirterek, kınadı.

Kıbrıs’ta her iki toplumda da eğitim aracılığıyla milliyetçi, ırkçı, cinsiyetçi, ötekileştirici, gerici anlayışların genç beyinlere aşılanmaya devam ettiğini savunan Eylem, iki toplum liderini çözüm için gelinen süreci heba etmemeye, ivedilikle bir araya gelip, çözüm ve barış için girişimde bulunmaya davet etti. 

KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Eylem, “Empoze edilen dogmatik, seçmeci, tekçi, eril eğitim anlayışıyla geleceğin çatışmacı, ötekileştirici dünyasını şimdiden yaratmaktadır. Geleceğin dünyasını şimdiden tehdit edecek tohumları eken bu anlayışlar açıkça insanlık suçu işlemektedir. Binlerce yıllık insanlık değerlerine ve erdemine açık saldırı anlamına gelen bu durumun sorumluları insan hakları mahkemesinde yargılanmalı ve hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

Eylem, ülkede çocukların savaşsız, sömürüsüz, barış içinde özgür, din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeyen, farklılıklara saygılı ve hoşgörülü demokratik bireyler olarak yetiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. 
 

Anahtar Kelimeler:
KtoeösSelma EylemRum Eğitim Bakanı Kınadı
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