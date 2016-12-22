KTOEÖS: “Okullarda Eksikler Varken İhtiyaç Olmayan Alanlara Siyasi Atamalar Yapılıyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullarda 44 atölye şefi, 170 bölüm şefi, 10 öğretmen, 30 muavin, 3 müdür, 15 sekreter, 35 hademe eksikliği varken hükümetin “torpille, siyasi rant uğruna ihtiyaç olmayan alanlara siyasi atamalar, görevlendirmeler yaptığını” savundu ve gerçek ihtiyaçlarınsa karşılanmadığını belirtti.

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Zühre Özkaraman, “Torpil Hükümeti” başlığıyla yayımladığı basın açıklamasında, eğitim yılının ilk yarısının tamamlanacağı bu günlerde hükümetin partizanca anlayışını sürdürdüğünü savunarak, devlet okullarındaki altyapı eksikliklerinin sürdüğünü, Girne, Lefkoşa ve Mağusa’daki yeni okul ihtiyacının giderilmesi için adım atılmadığını, okullarda bakım ve tadilat yapılmadığını kaydetti.

“Kitaplar eksik, temizlik malzemesi eksik, kâğıt bile alınacak kaynak yoktur. Çağ dışı kalmış bir anlayış ile eğitimde de kaos yaşatılmaktadır” diyen Özkaraman, “Dinselleştiren, muhafazakârlaştırılan, içi boşaltılan, ithal müfredata sahip, bilimsellikten uzaklaşan ve niteliği gittikçe yok edilen ticari mala dönüştürülen bir eğitim sistemi geleceğin yurttaşlarını yetiştirmeye çalışmaktadır” görüşüne yer verdi.

Devlet okullarına kaynak, kadro, bütçe olmadığının söylendiğini ancak ihtiyaç olmayan görevlendirme ve nakiller için kadro yaratılabildiğini belirterek bunu eleştiren Zühre Özkaraman, şunları kaydetti:

“Bugün yasa dışı şekilde, olmayan kadroya nakil yapılan eski Cumhurbaşkanı’nın torunu, Sayıştay Başkanı’nın kızının nakli, sendikamızın hukuksal mücadelesi sonucu geri alınmıştır. Bu kişi bugün halen daha okula gitmemekte ve gitmediği yere de kadro eksiği varmış gibi yeni münhal açılmaktadır. Mevcut kadrolu öğretmen sırf eski Cumhurbaşkanı’nın torunu, Sayıştay’ın kızı olduğu için mi? Bu öğretmenin nereye gittiği bilinmiyor ve korunuyor. 30 kadar Din Ahlak Bilgisi öğretmeni ihtiyacı gösterildiği halde bunların çoğu TC’ den misyoner olarak çift maaş ile istihdam edilmesine rağmen ve sınavda başarılı olmuş ve atanmayı bekleyen Din Ahlak Bilgisi öğretmeninin gerekçesiz atanması yapılmamıştır. Kişiye özgü, yasa dışı kokuşmuş bir siyasi anlayış ve idareye artık dur denmelidir.”

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Zühre Özkaraman, ağır aksak devam eden eğitimin tamamen öğretmenin ve okul müdür ve müdür muavinlerinin sırtına yüklendiğini de belirterek, öğretmen ve kitap eksikliğine dikkat çekti.

“FETÖ’cü çıkan kitapların yenileri daha okullarımıza gelememiştir. BEAL, 20TFL, LAGSL ve Türk Maarif Kolejlerine girecek çocukların eksik bir sistem ile nasıl eşit bir sınav anlayışında değerlendirileceği de düşündürücüdür” diyen Özkaraman, devlet okullarının bu süreçte eşitlikten uzaklaştırıldığını, geriye götürüldüğünü belirtti.

Özkaraman, KTOEÖS’ün yaşananlara sessiz kalmayacağını ve üç maymunu oynayanlara karşı mücadele etmeye devam edeceğini de ekledi.